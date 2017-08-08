ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-ведущий Первого канала Олешко будет вести "Ты супер! Танцы" на НТВ

09.08.2017 15:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Бывший ведущий  российского Первого канала Александр Олешко станет ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы", сообщили организаторы конкурса.

Экс-ведущий Первого канала Олешко будет вести "Ты супер! Танцы" на НТВ
© Sputnik Евгений Одиноков
Кто такой Олешко и много ли потерял Первый канал

Накануне стало известно, что заслуженный артист России Олешко уволился с Первого канала. На телеканале пояснили, что популярный актер ушел полгода назад из-за отсутствия подходящих проектов. СМИ сообщили, что Олешко нашел работу на НТВ.

"Телеканал НТВ объявляет о том, что ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко", — рассказали организаторы.

По словам Олешко, проект "Ты супер! Танцы" является уникальным проектом, " к которому хочется быть причастным!".

"Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами", —рассказал Олешко.

Экс-ведущий Первого канала Олешко будет вести "Ты супер! Танцы" на НТВ
© Sputnik/
Участница "Ты супер! Танцы" едет в Москву с боевым настроем

Ведущий вспомнил, что в детские годы выступал в танцевальном ансамбле "ЖОК". "Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них — супер!" — продолжил Олешко.

Напомним, проект "Ты супер! Танцы" стартует уже в сентябре этого года. Совсем скоро более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый. От Беларуси на конкурс отправятся две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Уникальный проект "Ты супер! Танцы" поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный актер и телеведущий признался, что счастлив работе в новом проекте, который стартует в сентябре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ныряют и ходят по тропам: как политики отдыхают от управления миром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика