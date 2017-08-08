МИНСК, 9 авг — Sputnik. Бывший ведущий российского Первого канала Александр Олешко станет ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы", сообщили организаторы конкурса.



© Sputnik Евгений Одиноков Кто такой Олешко и много ли потерял Первый канал

Накануне стало известно, что заслуженный артист России Олешко уволился с Первого канала . На телеканале пояснили, что популярный актер ушел полгода назад из-за отсутствия подходящих проектов. СМИ сообщили, что Олешко нашел работу на НТВ.

"Телеканал НТВ объявляет о том, что ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко", — рассказали организаторы.

По словам Олешко, проект "Ты супер! Танцы" является уникальным проектом, " к которому хочется быть причастным!".

"Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами", —рассказал Олешко.

Ведущий вспомнил, что в детские годы выступал в танцевальном ансамбле "ЖОК". "Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них — супер!" — продолжил Олешко.

Напомним, проект "Ты супер! Танцы" стартует уже в сентябре этого года. Совсем скоро более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый. От Беларуси на конкурс отправятся две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Уникальный проект "Ты супер! Танцы" поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.