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Экс-ведущий Первого канала Олешко будет вести "Ты супер! Танцы" на НТВ
09.08.2017 15:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Бывший ведущий российского Первого канала Александр Олешко станет ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы", сообщили организаторы конкурса.
© Sputnik Евгений Одиноков
Накануне стало известно, что
"Телеканал НТВ объявляет о том, что ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко", — рассказали организаторы.
По словам Олешко, проект "Ты супер! Танцы" является уникальным проектом, " к которому хочется быть причастным!".
"Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами", —рассказал Олешко.
Ведущий вспомнил, что в детские годы выступал в танцевальном ансамбле "ЖОК". "Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них — супер!" — продолжил Олешко.
Напомним, проект "Ты супер! Танцы" стартует уже в сентябре этого года. Совсем скоро более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый. От Беларуси на конкурс отправятся две участницы — 14-летняя Мария Радионова и 15-летняя Каролина Тумашевич.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Уникальный проект "Ты супер! Танцы" поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире.
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Популярный актер и телеведущий признался, что счастлив работе в новом проекте, который стартует в сентябре.
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