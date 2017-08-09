Сенсационная находка: древний чертеж XII века обнаружили в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при археолого-реставрационных работах на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря обнаружен фрагмент строительного чертежа, предположительно, рубежа XI-XII веков. Такая информация размещена на православном информационном портале "СОБОР.by", сообщает БЕЛТА.

Ученые называют находку сенсацией. "Чертежей XII века никогда еще никто не видел, - сказал старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Евгений Торшин. - Самые ранние из известных на сегодня средневековых чертежей относятся к концу XIII века, даже византийских чертежей не сохранилось, есть только их описания".

По словам ведущего научного сотрудника научно-реставрационного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Александра Соловьева, считалось, что чертежи появились на территории Беларуси только в XVI веке, а найденный чертеж опровергает эту информацию.

Находка обнаружена на месте раскопок древнего храма-усыпальницы. На плинфе конца XI - начала XII века, которая была частью древней постройки, изображен фрагмент чертежа, предположительно, самого храма-усыпальницы. Рисунок имеет правильные пропорции размеров здания, отражает толщину стен и другие четко прорисованные детали. План выполнен так, будто это чертеж современного архитектора. По мнению ученых, изображение сделано высококвалифицированным мастером, который, возможно, и руководил строительством храма-усыпальницы. Предполагают, что плинфа с полным изображением плана была не меньше 30 см. Вероятно, чертеж был сделан писалом (тоненькой палочкой) на сырой глине, после чего она была обожжена.

Данная находка открывает совершенно неизвестную сторону деятельности и творчества строителей в конце XI - начале XII века, потому что до настоящего времени не сохранилось ни одного чертежа XII века. Археологи сомневались, пользовались ли вообще чертежами строители. Ранее найденные рисунки имели схематичный характер, как, например, при археологических раскопках фундаментов Десятинной церкви.

Артефакт обнаружила студентка 3-го курса историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета во время археологической практики под руководством магистра исторических наук, преподавателя кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексея Коца.

Участок монастыря, на котором обнаружен артефакт, был многократно исследован археологическими экспедициями в 50-е - 60-е годы XX века. Бригады копали на этом месте, но обнаружили чертеж только сейчас.-0-