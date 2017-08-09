Найден первый сохранившийся со Средних веков строительный чертеж

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Фрагмент архитектурного чертежа рубежа XI — XII веков обнаружили в ходе раскопок в Полоцке, сообщает информационный портал sobor.by .

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря была найдена плинфа конца XI — начала XII века. Она является фрагментом средневековой постройки, на которую нанесен рисунок. Чертеж имеет правильные пропорции и отражает толщину стен и другие четко прорисованные детали здания.

"Чертежей XII века никогда еще никто не видел. Самые ранние из известных на сегодня средневековых чертежей относятся к концу XIII века, даже византийских чертежей не сохранилось, есть только их описания", — рассказал старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Евгений Торшин.

Ученые пришли к выводу, что рисунок сделан профессионалом, который, вероятно, руководил строительством храма. Скорее всего, чертеж был нанесен на еще сырую глину писалом, а затем обожжен.

"Чертеж XII века существует пока в единственном экземпляре", — подчеркнул специалист из Эрмитажа.

Эксперты называют находку сенсацией, так как впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси найден настоящий профессиональный архитектурный чертеж.