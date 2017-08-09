ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найден первый сохранившийся со Средних веков строительный чертеж

09.08.2017 20:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Фрагмент архитектурного чертежа рубежа XI — XII веков обнаружили в ходе раскопок в Полоцке, сообщает информационный портал sobor.by.

На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря была найдена плинфа конца XI — начала XII века. Она является фрагментом средневековой постройки, на которую нанесен рисунок. Чертеж имеет правильные пропорции и отражает толщину стен и другие четко прорисованные детали здания.

"Чертежей XII века никогда еще никто не видел. Самые ранние из известных на сегодня средневековых чертежей относятся к концу XIII века, даже византийских чертежей не сохранилось, есть только их описания", — рассказал старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Евгений Торшин.

Ученые пришли к выводу, что рисунок сделан профессионалом, который, вероятно, руководил строительством храма. Скорее всего, чертеж был нанесен на еще сырую глину писалом, а затем обожжен.

"Чертеж XII века существует пока в единственном экземпляре", — подчеркнул специалист из Эрмитажа.

Эксперты называют находку сенсацией, так как впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси найден настоящий профессиональный архитектурный чертеж.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за всю историю изучения архитектуры Древней Руси в руках ученых оказался настоящий профессиональный архитектурный чертеж.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Американец построил своим котам лабиринт из 50 коробок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика