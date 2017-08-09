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На юбилейный сезон джаза в Коктебеле прибыли тонны звука и света
10.08.2017 16:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Два десятка тонн светового оборудования и звука прибыли в крымский Коктебель, который уже 18 августа примет участников и гостей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.
© Sputnik Владимир Астапкович
Груз предназначен для двух сцен, на которых в период с 18 по 20 августа 2017 года выступят знаменитые джазмены и юные джазовые исполнители из России, США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира.
Для оформления главной сцены XV сезона джаза в Коктебеле, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе.
С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте
Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.
Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат". Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
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Koktebel Jazz Party - это не просто джаз мирового уровня - это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души.
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