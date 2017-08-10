Олешко поможет сиротам сделать первые шаги в танцевальном мире

МИНСК, 11 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Популярный артист и телеведущий Александр Олешко в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о новом проекте НТВ и Sputnik "Ты супер! Танцы", которое, как выяснилось, стало продолжением его работы с детьми.

Не успела появиться информация о том, что покинувший Первый канал заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко согласился стать ведущим нового международного детского танцевального конкурса на НТВ, как Sputnik застал его за работой в одной из московских студий. Вместе с юными участниками конкурса, который поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире, Олешко участвовал в записи промо-ролика.

Работа была кропотливой — съемка продолжалась несколько часов, но на телеэкранах она превратится в несколько секунд эфирного времени и расскажет о старте проекта "Ты супер! Танцы", проводимого телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Дождавшись окончания съемок, мы попросили Александра Олешко рассказать, как долго он думал над предложением телеканала НТВ.

— Это логичное продолжение моей многолетней работы с детьми и для детей в самых разных телевизионных проектах, ситкомах, сериалах и фильмах. Поэтому, когда мне сделали такое предложение, я думал не долго — это то, от чего нельзя отказываться, — признался Олешко.

— Мне очень приятно, что этот проект не только развлекательного содержания, он помогает участникам увидеть мир, новых людей, дает возможность проявить себя, дарит им надежду, веру, новые ощущения, подбадривает их. Сейчас такое жесткое время, когда любое доброе слово необходимо даже взрослым, обеспеченным, благополучным людям, а что уж говорить о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, у кого нет родителей. Мне кажется, это совершенно удивительная, очень нужная и светлая идея — обратить телевизионную мощь в поддержку маленькому человеку, который вырастет и будет благодарен за то, что взрослые через творчество, через искусство, через танец, через такую яркую страницу в их жизни протянули им руку помощи. Мне очень приятно, что меня выбрали и пригласили стать ведущим этого праздника жизни.

- Вы смотрели вокальный конкурс "Ты супер!"?

— Да, безусловно, смотрел. В этом конкурсе все было очень трогательно, нежно и по-человечески. Мы же все являемся еще и зрителями, и нам тоже хочется теплых, добрых интонаций, душевного покоя, гармонии. Видите, как нашу планету сотрясает? Каждый день человека чем-то пугают. А этот проект наоборот — дает надежду, которая нужна нам всем. Нужно верить в лучшее.

- Уже успели познакомиться с детьми? Может, даже знаете, за кого сами будете болеть?

— Конечно, у меня будут какие-то свои симпатии, но выделять кого-то до окончания конкурса не буду. Расскажу об этом только, когда все случится. Для меня каждый участник, выходящий на сцену, дорог, я буду его опекать, защищать, помогать, направлять, стараться стать ему другом, как я это делал в других телевизионных проектах.