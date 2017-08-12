Васюкевич: Алексиевич купила у меня картину, за эти деньги я выпил

С конца 1980-х годов Виктор Васюкевич пишет абстрактные геометрические композиции. В 2000-х приходит к новому авторскому стилю, который называет "цветомузыка" или "свет-видение", близкому к абстрактному экспрессионизму. О превратностях спроса на искусство и желании оставаться непонятым, Sputnik поговорил с художником.

— Вы работали на заводе, но вдруг осознали в себе художника. Как это случилось?

— Это не по моей воле случилось. Я понял это благодаря запаху красок, который я услышал в общежитии еще во время работы на заводе. Мой сосед по комнате купил краски для ребенка, и у меня произошло короткое замыкание, и вот куда занесло. Я и сейчас иду на компромисс с невежеством мира, а пытаюсь позиционировать себя как высокодуховное существо. Порой задумываюсь, что подумает зритель, а для художника это извращение: нужно думать, как оценит его творчество высший разум, а не человек.

Человек лишил себя тишины, уничтожил воду, воздух, завалил тряпьем и пластмассой, живет по принципу "мало" и зовет себя развитым. Как можно называть перфомансы передовым искусством? Человек создает искусство из мусора — до чего же он дошел в своей деградации? В искусстве, по-моему, не может существовать слова "авангард". Чтобы сделать что-то свое, передовое, нужно обскакать не людей, а Бога, а возможно ли это?

— Ваши картины покупала и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич — какие еще акты признания были в вашей биографии?

— Разве это признание? Если какой-то знаменитый коллекционер вроде Глейзера похвалит художника, разве это предел? Большинство бы умерло от восторга, приобрети у него коллекционер с мировым именем картину, но ведь это человек, который похвалил человека, и что? Алексиевич неглупая женщина, веселая, выпил я за ее деньги — и что?

Почти пятнадцать лет я много пил, и именно тогда по-настоящему пришел к искусству. Если бы Бог меня не провел через это испытание, если бы заработанные деньги я вложил в дело и пошел по мещанскому простому пути, был бы посредственный художник. Быстрая земная слава и деньги — это не благость для художника.

Смотрел недавно интервью Никоса Сафронова, который показывал свою дорогую мебель, разве это счастье для художника?

— А близкие по духу художники для вас кто?

— Прорыв совершил Леонардо со своей "Джокондой", которая по сути абстракция. Но в целом эпоха Возрождения стала преградой для развития искусства, на мой взгляд. Человек слишком восхвалил сам себя. Разве собор Петра расписан как дом Бога? Так может быть расписан только медицинский институт.

— Тем не менее, художник живет с продаж. Нужен ли ему менеджер, чтобы разделить продажи и искусство?

— Без пиар-менеджера в этой сфере непросто, продавать картины нелегко. Но у меня никогда не было менеджера. Наверное, если бы я притормозил на каком-то уровне, обретя внезапные деньги, я бы заплакал. Художник не должен быть голодным, у него должны быть краски, но большие деньги мешают.

Я не хотел бы, чтобы меня поняли многие. Если я выставился, и публика меня поняла, значит, я на таком же уровне или ниже, и раз так, о чем со мной говорить? Если по лицу человека можно определить, кому оно принадлежит, значит, оно принадлежит идиоту, а картины — это мое лицо.

В начале пути мне хотелось понимания и признания, но есть несоизмеримо большие ценности, чем деньги.