Новый фильм Люка Бессона возглавил белорусский прокат

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Фильм французского кинорежиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" возглавил белорусский прокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

"Валериан и город тысячи планет" — экранизация серии одноименных комиксов. Фильм стал самым дорогим в истории европейского кино: его бюджет превышает 170 миллионов долларов.

В первые дни после премьеры "Валериан" получил смешанные отзывы: многие хвалят Бессона за визуальную составляющую картину и нетипичные для блокбастеров темы, однако другие отмечают слабый сценарий и непродуманных персонажей. Рейтинг фильма на порталах "Кинопоиск" и IMDB составляет около 6.8 из десяти.

Однако отзывы не помешали фильму вырваться в лидеры по кассовым сборам. Так, только в государственных кинотеатрах Минска картина заработала более 77,5 тысячи рублей и в два раза обогнала ближайшего конкурента — "Темную башню" (34,3 тыс.).

Третье место по сборам занял фильм "Проклятье Аннабель: зарождение зла" (17,6 тыс.), четвертое — "Гадкий я 3" и 10 тысяч рублей. Замыкает список лидеров минского проката "Стань легендой! Бигфут младший" и восемь тысяч рублей.

Мировой же прокат на минувших выходных возглавила китайская лента "Война волков 2" — ее сборы составили 84 миллиона долларов, а общая касса картины составляют порядка 690 миллионов долларов.