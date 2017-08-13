МИНСК, 14 авг — Sputnik. Российский "Первый канал" раскрыл одну из главных интриг нового телевизионного сезона — имена членов жюри шоу "Голос 6".



© Sputnik Григорий Сысоев Анонс нового выпуска "Пусть говорят" вышел с фото Малахова и Борисова

Новый "Голос" выйдет на экраны уже осенью — по традиции в шоу за победу сразятся исполнители из разных стран мира, а среди возможных конкурсантов называют и имена белорусов.

Главной интригой вокруг популярного проекта было то, кто же займет кресла жюри. Многие поклонники надеялись, что вновь судить исполнителей будет "золотой состав": Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. Как стало известно вечером в воскресенье, чаяния любителей "Голоса" оправдались — именно эти артисты займут кресла членов жюри и наставников в новом сезоне.

Другие артисты, которые ранее были среди членов жюри "Голоса" — Полина Гагарина, Григорий Лепс и рэпер Баста в новом "Голосе" не появятся.

Имена претендентов на участие в "Голосе 6" пока не известны, однако многие говорят о том, что вновь за победу там сразятся белорусские артисты — некоторые утверждают, что попытает счастья и Руслан Алехно.

В шоу "Голос 5" участвовал белорусский артист Ян Маерс — он прошел "слепые прослушивания", однако до финала проекта так и не дошел. Пыталась пройти в проект тогда же и певица Анастасия Малашкевич, однако не так удачно.