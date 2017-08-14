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27 лет без Цоя: факты из жизни лидера "Кино"

15.08.2017 13:12 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают во вторник своего кумира – 27 лет назад в 1990 году он погиб в автокатастрофе в Латвии. Для многих 15 августа, как и день рождения Цоя (21 июня) являются днями памяти артиста.

Sputnik подготовил интерактивный материал с фактами из жизни и музыкой группы "Кино".

Песни Цоя остаются популярными и сегодня – творчество группы "Кино" высоко ценят современные музыканты, которые часто посвящают свои успехи влиянию артиста. Среди "выросших" на песнях Цоя – Земфира, Роман Литвинов и другие.

Во многих городах сегодня стоят так называемые "стены Цоя" – места памяти, где часто собираются фанаты "Кино" и вспоминают кумира. В Минске такая стена расположена в сквере напротив стадиона "Динамо".

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарного музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя не стало 15 августа ровно 27 лет назад.

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