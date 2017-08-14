МИНСК, 15 авг — Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов не появился в новом выпуске шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" во вторник, первыми передачу уже увидели жители Дальнего Востока России.



© Sputnik Екатерина Чеснокова "Замена Малахова" Борисов празднует во вторник день рождения

Слухи об уходе Малахова с поста ведущего шоу "Пусть говорят" появились в начале августа, а первый выпуск передачи без его участия вышел в эфир 14 августа . Вел шоу Дмитрий Борисов, посвящена она была карьере самого Малахова.

Второй выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне также провел Борисов. Темой передачи стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины, сейчас лишенный гражданства, Михаил Саакашвили.

Несмотря на то, что накануне Борисов обещал разрешить интригу с судьбой "Пусть говорят", в ходе передачи он не сказал, останется ли ведущим передачи навсегда и что будет с Малаховым.

Старая команда "Пусть говорят", по сообщениям СМИ, уже ушла с "Первого канала". Ожидается, что они уйдут делать передачу "Прямой эфир" на телеканал "Россия 1". Предполагается, что туда же уйдет и Малахов.