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Малахов не вернулся в новый выпуск "Пусть говорят"
15.08.2017 13:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов не появился в новом выпуске шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" во вторник, первыми передачу уже увидели жители Дальнего Востока России.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Слухи об уходе Малахова с поста ведущего шоу "Пусть говорят" появились в начале августа, а первый выпуск передачи без его участия
Второй выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне также провел Борисов. Темой передачи стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины, сейчас лишенный гражданства, Михаил Саакашвили.
Несмотря на то, что накануне Борисов обещал разрешить интригу с судьбой "Пусть говорят", в ходе передачи он не сказал, останется ли ведущим передачи навсегда и что будет с Малаховым.
Старая команда "Пусть говорят", по сообщениям СМИ, уже ушла с "Первого канала". Ожидается, что они уйдут делать передачу "Прямой эфир" на телеканал "Россия 1". Предполагается, что туда же уйдет и Малахов.
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Ведущим второго выпуска сезона вновь стал Дмитрий Борисов, который провел и первую передачу без звезды "Пусть говорят".
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