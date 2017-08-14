ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малахов не вернулся в новый выпуск "Пусть говорят"

15.08.2017 13:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов не появился в новом выпуске шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" во вторник, первыми передачу уже увидели жители Дальнего Востока России.

Малахов не вернулся в новый выпуск "Пусть говорят"
© Sputnik Екатерина Чеснокова
"Замена Малахова" Борисов празднует во вторник день рождения

Слухи об уходе Малахова с поста ведущего шоу "Пусть говорят" появились в начале августа, а первый выпуск передачи без его участия вышел в эфир 14 августа. Вел шоу Дмитрий Борисов, посвящена она была карьере самого Малахова.

Второй выпуск "Пусть говорят" в новом сезоне также провел Борисов. Темой передачи стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины, сейчас лишенный гражданства, Михаил Саакашвили.

Несмотря на то, что накануне Борисов обещал разрешить интригу с судьбой "Пусть говорят", в ходе передачи он не сказал, останется ли ведущим передачи навсегда и что будет с Малаховым.

Старая команда "Пусть говорят", по сообщениям СМИ, уже ушла с "Первого канала". Ожидается, что они уйдут делать передачу "Прямой эфир" на телеканал "Россия 1". Предполагается, что туда же уйдет и Малахов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущим второго выпуска сезона вновь стал Дмитрий Борисов, который провел и первую передачу без звезды "Пусть говорят".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Мяу! Более 2,5 миллиона человек посмотрели, как мужчина делает массаж своему коту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика