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Андрей Миронов: вспомним великого советского актера театра и кино
16.08.2017 15:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Советский актер театра и кино
Миронов закончил Щукинское училище с красным дипломом и был принят в труппу Московского театра сатиры. В 1974 году на широкий экран вышла картина "Невероятные приключения итальянцев в России", которую особенно полюбил зритель. Снимаясь в кино, Миронов не оставлял и театр, в Московском театре сатиры он проработал 25 лет.
14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание. Спустя два дня он умер.
В день смерти Андрея Миронова вспомните яркие факты его жизни и творчества.
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Андрей Миронов умер в 46 лет, но успел запомниться миллионам советских зрителей.
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