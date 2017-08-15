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Андрей Миронов: вспомним великого советского актера театра и кино

16.08.2017 15:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Советский актер театра и кино Андрей Миронов родился в семье эстрадных артистов. Его мать вспоминала, что в детстве ребенок почти ничем не увлекался и все свободное время проводил с единокровным братом Кириллом Ласкари. Братья любили изображать джаз-банд — Кирилл играл на рояле, а Андрей — на кухонной утвари, которая заменяла ему музыкальные инструменты.

Миронов закончил Щукинское училище с красным дипломом и был принят в труппу Московского театра сатиры. В 1974 году на широкий экран вышла картина "Невероятные приключения итальянцев в России", которую особенно полюбил зритель. Снимаясь в кино, Миронов не оставлял и театр, в Московском театре сатиры он проработал 25 лет.

14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание. Спустя два дня он умер.

В день смерти Андрея Миронова вспомните яркие факты его жизни и творчества.

 
 
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Андрей Миронов умер в 46 лет, но успел запомниться миллионам советских зрителей.

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