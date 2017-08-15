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Новую серию "Игры престолов" по ошибке опубликовали раньше срока

16.08.2017 17:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Предпоследний эпизод седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" опубликована в интернете по ошибке сотрудников телеканала HBO, сообщает Sputnik.

Новую серию "Игры престолов" по ошибке опубликовали раньше срока
© RUPTLY.
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"Игра престолов" — один из самых популярных телесериалов современности. Аудитория каждой серии только на телеканале HBO превышает десять миллионов человек, а по скачиваниям в интернете сериал и вовсе является самым популярным.

В среду испанское подразделение HBO по ошибке опубликовало шестую, предпоследнюю серию нового сезона "Игры престолов". Несмотря на то, что контент быстро был удален, пираты успели украсть видео с новой серией.

Ранее хакеры опубликовывали украденную четвертую серию сезона, однако она была в плохом качестве. По ошибке опубликованная шестая серия — в максимально возможном качестве. Скорее всего, вскоре эту версию продублируют для пиратских сайтов.

Многие уже успели посмотреть новую серию "Игры престолов" и публикуют спойлеры, а также анализ на нее.

Если вы не хотите знать, что будет в новой серии, не читайте дальше текст.

Так, Джон Сноу и его компания оказались в окружении живых мертвецов и Короля Ночи, а на помощь к ним пришла Дейенерис со своими драконами. Король Ночи смог убить одного из драконов и сделать его своим слугой. Также в серии произошел ряд иных важных событий, а многие уже назвали ее самой важной за весь сезон.

Седьмая серия "Игры престолов" выйдет на экраны 27 августа и станет последней в сезоне. Фэнтези-сага завершится в следующем году — выйдет заключительный сезон сериала.

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Теги: Минск
 
 
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Если четвертую серию нового сезона опубликовали раньше времени хакеры, то шестую - одно из подразделений канала HBO.

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