МИД Беларуси вручил концертное платье певице

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Торжественная церемония вручения концертного платья заслуженной артистке Кыргызстана Юлии Руцкой состоялась накануне в посольстве Беларуси в стране, сообщили Sputnik в МИД республики.

Руцкая несколько лет назад получила высокую белорусскую награду — медаль Франциска Скорины, которую ей присудило руководство Беларуси за значительный вклад в укрепление белорусско-киргизских отношений. Накануне певицу вновь отметили.

"В Посольстве Беларуси в Кыргызстане состоялась торжественная церемония вручения концертного платья члену Консультативного совета при МИД Республики Беларусь по делам белорусов зарубежья, заслуженной артистке Кыргызской Республики Юлии Руцкой", — рассказали в пресс-службе МИД.

Платье для певицы изготовили в Беларуси по авторскому дизайнерскому проекту на основе фольклорного национального стиля.

Руцкая активно работает в сфере популяризации белорусской культуры и языка, так как сама она — белорусского происхождения.