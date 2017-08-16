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Белорусские дети выиграли конкурс и поехали учить русский язык в Артек

17.08.2017 17:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Белорусские дети отправились на профильную смену по русскому языку в Международный детский центр "Артек", где собрались представители из 26 стран, включая Францию, Палестину, Швейцарию.

Белорусские дети выиграли конкурс и поехали учить русский язык в Артек
© Sputnik/ Томас Тхайцук
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Образовательная программа проводится Государственным институтом русского языка имени Пушкина в партнерстве с международным детским центром "Артек".

Представитель белорусской делегации, педагог средней школы № 1 города Скидель Наталья Черкес рассказала, что на сайте института узнала – проводится конкурс для желающих попасть на смену. Вместе с учениками 8-11 классов она разработала визитку и сняла видео. В итоге белорусы выиграли в двух номинациях. 

"Победу нужно расценивать, как какую-то ступенечку. Вот эта ступенечка для детей в том, чтобы они поняли, что русский язык – это язык интернациональный", – сказала Черкес.

На смене занимаются 20 педагогов и 170 школьников – всего 18 команд. В центре проходят занятия по русскому языку и мастер-классы от ведущих специалистов института имени Пушкина. 

Кроме того, запланирован конкурс среди зарубежных педагогов в трех номинациях: "Преподавание русского языка как иностранного", "Преподавание русского языка как неродного (второго родного)" и "Преподавание предметов на русском языке".

Белорусские дети выиграли конкурс и поехали учить русский язык в Артек
© Sputnik Юлия Добряк
Занятия с детьми в Артеке

Торжественное закрытие смены состоится 25 августа. Школьников ожидает розыгрыш интеллектуальных призов – три сертификата на месяц обучения на Международных летних курсах русского языка в институте имени Пушкина в Москве."Мы, конечно, между собой общаемся, волнуемся. Но любое дело и важное мероприятие я вижу, как айсберг. Надводная часть – конкурс, соревнование. Есть подводная – это общение между людьми, это то, что ты узнаешь", – отметила педагог. 


 
Теги: Минск
 
 
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Педагог и ученики Скидельской средней школы № 1 посещают занятия и мастер-классы от ведущих специалистов института имени Пушкина.

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