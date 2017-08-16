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Фотофакт: на Немиге рисуют новый мурал
17.08.2017 18:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Новый масштабный мурал создается на Немиге в Минске вблизи улицы Романовская Слобода.
В Минске стартовал проект Vulica Brasil, в рамках которого очередной раз в Минске появятся новые граффити. В минувшем году художники раскрасили стены улицы Октябрьская.
© Sputnik / Виктор Толочко
Художник работает над муралом
В прошлом году бразильские и белорусские художники разрисовали не только стены, но и старый трамвай. Фестиваль урбан-арта Vulica Brasil пройдет в этом году в Минске с 17 августа по 3 сентября.
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Это один из первых муралов в центре города, прежде стрит-арт можно было увидеть в основном на окраинах.
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