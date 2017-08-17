МИНСК, 18 авг – Sputnik. Режиссеры дубляжа назвали белорусского президента боснийским в новом комедийном боевике Патрика Хьюза "Телохранитель киллера".



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Роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича в картине исполнил британский актер Гэри Олдман. По сюжету фильма спецагент Майкл Брюс, сыграл которого Райан Рейнольдс, вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон). Киллер бросает вызов восточноевропейскому диктатору Духовичу, свидетельствует против него в суде и спасает из тюрьмы свою супругу Соню.

Фильм в прокат в Беларуси, России и Украине вышел в прокат с некоторыми правками – главного отрицательного героя Дуковича из белорусского диктатора переименовали в боснийского.

Высоких оценок картина не получила — на сайте Metacritic рейтинг фильма составил 54 из 100, он основан на 21 рецензии пользователей. Понравится ли картина белорусскому зрителю, пока не ясно, в прокат фильм вышел 17 августа.