МИНСК, 11 сен — Sputnik. Фильм "Оно" в несколько раз обогнал конкурентов в белорусском прокате как в денежном исчислении, так и в количестве зрителей, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

"Оно" — экранизация одноименного романа Стивена Кинга аргентинским режиссером Андерсом Мускетти. Фильм был тепло встречен зрителями и критиками, а отзывы на ленту преимущественно положительные.

Уже после старта проката фильм "Оно" установил рекорд среди всех хорроров — ни одна лента подобного жанра не собирала такие суммы за первые выходные. По итогам международного и американского проката "Оно" собрало уже более 117 миллионов долларов, картина окупила свой бюджет в несколько раз. Прогнозируют высокие кассовые сборы фильмы и дальше — даже несмотря на запрет проката в Китае.

В Беларуси "Оно" — также в лидерах. Только в минских госкинотеатрах фильм ужасов посмотрели более 46 тысяч человек, а сборы превысили 127 тысяч рублей. Таким образом, лента уже побила рекорды первых выходных "Дедпула" и некоторых иных лент с таким же возрастным ограничением.

На втором месте в белорусском прокате картина "Гоголь. Начало", которую посмотрели в девять раз меньше зрителей, а заработок ленты составил лишь 27,5 тысяч рублей. На третьей строчке — также российская лента, "Про любовь. Только для взрослых" и 18,3 тысячи рублей.

Замыкают список самых популярных фильмов белорусского проката по итогам минувшей недели боевик "Тайна семи сестер" и американская картина "Удача Логана".