ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм "Оно" в несколько раз обошел конкурентов по прокату

11.09.2017 12:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Фильм "Оно" в несколько раз обогнал конкурентов в белорусском прокате как в денежном исчислении, так и в количестве зрителей, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

"Оно" — экранизация одноименного романа Стивена Кинга аргентинским режиссером Андерсом Мускетти. Фильм был тепло встречен зрителями и критиками, а отзывы на ленту преимущественно положительные.

Уже после старта проката фильм "Оно" установил рекорд среди всех хорроров — ни одна лента подобного жанра не собирала такие суммы за первые выходные. По итогам международного и американского проката "Оно" собрало уже более 117 миллионов долларов, картина окупила свой бюджет в несколько раз. Прогнозируют высокие кассовые сборы фильмы и дальше — даже несмотря на запрет проката в Китае.

В Беларуси "Оно" — также в лидерах. Только в минских госкинотеатрах фильм ужасов посмотрели более 46 тысяч человек, а сборы превысили 127 тысяч рублей. Таким образом, лента уже побила рекорды первых выходных "Дедпула" и некоторых иных лент с таким же возрастным ограничением.

На втором месте в белорусском прокате картина "Гоголь. Начало", которую посмотрели в девять раз меньше зрителей, а заработок ленты составил лишь 27,5 тысяч рублей. На третьей строчке — также российская лента, "Про любовь. Только для взрослых" и 18,3 тысячи рублей.

Замыкают список самых популярных фильмов белорусского проката по итогам минувшей недели боевик "Тайна семи сестер" и американская картина "Удача Логана".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на запрет показывать хоррор в Китае, его кассовые сборы уже на старте выше, чем у многих блокбастеров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Тест. Знаете ли вы советских героев и события, которые их прославили?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика