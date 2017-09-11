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Тест. Знаете ли вы советских героев и события, которые их прославили?

11.09.2017 12:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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100-летний юбилей Октябрьской революции, который весь мир отметит в этом году, — это прекрасный повод вспомнить имена советских героев. Фамилии и подвиги некоторых из них на полную катушку использовались государственной пропагандой. Впрочем, это совершенно не умаляет самих подвигов.

 
 
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100-летний юбилей Октябрьской революции, который весь мир отметит в этом году, - это прекрасный повод вспомнить имена советских героев. Фамилии и подвиги некоторых...

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