100-летний юбилей Октябрьской революции, который весь мир отметит в этом году, — это прекрасный повод вспомнить имена советских героев. Фамилии и подвиги некоторых из них на полную катушку использовались государственной пропагандой. Впрочем, это совершенно не умаляет самих подвигов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Знаете ли вы советских героев и события, которые их прославили? 100-летний юбилей Октябрьской революции, который весь мир отметит в этом году, - это прекрасный повод вспомнить имена советских героев. Фамилии и подвиги некоторых...