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Танцевали брейк и бачату. В Гродно прошел танцевальный флешмоб
11.09.2017 13:23 — Новости Культуры | Tut.by
В воскресенье центр города превратился в настоящую танцплощадку. На трех локациях всех желающих обучали различным танцам. Флешмоб «Танцующий Гродно» собрал любителей современных и народных направлений. Как Гродно танцевал в воскресенье — в фоторепортаже TUT.BY.
Около «Молодежного центра» танцевали брейк-данс, рядом с торговым домом «Неман» — сальсу и бачату, а во дворике около «Центра гарадскога жыцця» — традиционные белоруские танцы в сопровождении живой музыки. Кстати, здесь каждое воскресенье проходит социальный проект — «танцы гарадзенскіх дворыкаў».
Не обошлось и без популярной в Гродно Оли Лето, которая зажигала около «Молодежного центра». Ее выступления неизменно привлекали внимание прохожих.
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В воскресенье центр Гродно превратился в настоящую танцплощадку. На трех локациях всех желающих обучали различным танцам. Флешмоб "Танцующий Гродно" собрал...
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