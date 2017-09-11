Танцевали брейк и бачату. В Гродно прошел танцевальный флешмоб

В воскресенье центр города превратился в настоящую танцплощадку. На трех локациях всех желающих обучали различным танцам. Флешмоб «Танцующий Гродно» собрал любителей современных и народных направлений. Как Гродно танцевал в воскресенье — в фоторепортаже TUT.BY.





Около «Молодежного центра» танцевали брейк-данс, рядом с торговым домом «Неман» — сальсу и бачату, а во дворике около «Центра гарадскога жыцця» — традиционные белоруские танцы в сопровождении живой музыки. Кстати, здесь каждое воскресенье проходит социальный проект — «танцы гарадзенскіх дворыкаў».

































































Не обошлось и без популярной в Гродно Оли Лето, которая зажигала около «Молодежного центра». Ее выступления неизменно привлекали внимание прохожих.

Как говорят организаторы, такие танцевальные воскресенья в городе будут проходить и дальше.