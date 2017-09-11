Винтажные принцессы и мишки Тедди брестской мастерицы побывали в Лондоне

Вот уже больше 100 лет в Лондоне проходит сентябрьская международная выставка «Hugglets Teddies Festival». Попасть туда — честь для мастерицы из любого уголка планеты. Но пройти строгий отбор удается не каждой. Только работы самых искусных создательниц мишек Тедди и кукол могут оказаться на заветном стенде. В числе их оказалась и брестчанка Эмилия Пекун.



Фото из архива мастера

Насладиться великолепием

Посмотреть на уникальные игрушки авторов из России, Беларуси, Германии, Испании, Голландии и прочих в столицу Великобритании приедут коллекционеры со всех континентов! «Hugglets Teddies Festival 2017» обещает стать грандиознейшим событием в мире хенд-мейда.



Фото из архива мастера

— Выставка длится всего один день, — рассказала Эмилия. — Люди выстраиваются в огромную очередь, чтобы увидеть коллекционных мишуток и куколок. Конечно, хочется достойно представить себя и свою страну.

На фестиваль брестской искуснице удалось пробиться не с первого раза. Но девушка не отчаивалась, и со второй попытки удача ей улыбнулась.



Фото из архива мастера

С чего все начиналось

А ведь когда-то Эмилия и подумать не могла, что всерьез увлечется чем-то подобным. Шить она нигде не училась, а в куклы бросила играть, как это и бывает, в юности. Но однажды пришел он — декретный отпуск.

— Мне не хотелось просто так сидеть в декрете, — вспомнила мастерица. — И я начала искать себе занятие.



Фото из архива мастера

Сперва Эмилия Пекун шила сумки. Но это дело ее не слишком вдохновляло. У подруги молодая мама увидела куклу Тильда — тряпичную интерьерную игрушку. Образ мягкой принцессы запал любительнице прекрасного в сердце. Дома Эмилия сшила свою Тильду, потом еще одну… И поняла: простые куклы — не для нее. Душа требовала чего-то более индивидуального! Так родились авторские игрушки. Мишки Тедди, выполненные в индивидуальной манере, и шарнирные красотки куклы Блайз.



Фото из архива мастера

Самая популярная мягкая игрушка

Трогательных и невероятно милых медвежат шьют по давно проверенным технологиям. Их тела держатся на специальном металлическом каркасе. В головах и пузиках — опилки. Совсем как у Винни Пуха. На мир Теддики смотрят выразительными стеклянными глазками. А еще для их создания требуются ткани — вискоза, плюш и другие.



Фото из архива мастера

— В основном все материалы надо покупать за границей, — призналась Эмилия. — Конечно, это удовольствие не из дешевых. Соответственно, и цена за таких мишек не может быть 3 доллара. Но все зависит от количества и качества использованных тканей, потраченного времени и прочих факторов.



Фото из архива мастера

Винтажные принцессы

Большеглазые куклы с непропорционально большой головой уже около 50 лет очаровывают любителей игрушек. Хотя когда-то кукла Блайз создавалась для детей, сейчас она — объект коллекционирования взрослых. В мире ценники на одну из таких винтажных принцесс могут доходить до $ 1000! Создание образа куклы Блайз — кропотливый и долгий труд.



Фото из архива мастера

— Впервые эту игрушку я увидела в интернете, тогда на нее пошел «бум», — поделилась впечатлениями мастерица. — Я очень заинтересовалась технологией создания такой куклы.



Фото из архива мастера

Обычно Блайз делается на заказ. Заказчик присылает готовую куклу, для которой нужно сделать карвинг (вырезание из старого лица — новое). Мастер снимает макияж, выпиливает игрушке новый нос, губы, конструирует черты лица. Потом все зашкуривается, покрывается лаком, заново наносится мэйкап и — еще один слой лака. Иногда требуется перепрошивка волос — синтетика меняется на шерсть козы или альпака. Шьется дизайнерская одежда. Как итог — Блайз получается одна в своем роде.

— Одна кукла делается где-то месяц. Учитывая, что я работаю допоздна, сижу до трех-четырех утра, — пояснила Эмилия.



Фото из архива мастера

Итоговая стоимость зависит от начальной цены тела игрушки. «Каркас» может быть китайской версии, а может — японской или американской (что намного дороже).

Надо сказать, внешне куклы не отличаются, заметить разницу сможет только завзятый коллекционер. Брестская мастерица предпочитает делать демократичных по цене кукол Блайз с «китайскими» телами.

Вдохновение — в детях

Игрушки Эмилия Пекун делает больше 6 лет. Сейчас для нее это не просто хобби, но и любимая работа. Эмилия уже успела поучаствовать в выставках в России, Польше и Беларуси. По приезде из Лондона, если все пройдет хорошо, она планирует посетить фестивали в Таллинне и Москве.



Фото из архива мастера

— Детям очень нравится играть с моими куколками. Меньшая дочка каждый раз, как я сделаю что-то новое, подходит и интересуется: «Это ты мне сшила, это мое будет?» — с улыбкой рассказала молодая мама. — Дети поиграют с куклой и сажают ее обратно на полочку, ценят мою работу.