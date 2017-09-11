В США умер создатель Росомахи и многих из людей Икс

Сценарист и редактор Лен Уэйн, создавший целый ряд персонажей для популярных комиксов компаний DC Comics и Marvel, скончался в США в возрасте 69 лет. О смерти Лена Уэйна сообщили DC Comics и Marvel, для которых он создал целый ряд культовых персонажей.

Лен Уэйн Фото: Michael Buckner / Getty Images

Лен Уэйн начал работу в DC Comics в начале 1970-х годов и поначалу писал сценарий для очередных выпусков о приключениях Супермена и Флэша. Однако уже в 1971 году Уйэн придумал собственного супергероя, который стал известен как Болотная Тварь (Swamp Thing).

На протяжении более двадцати лет Болотная Тварь оставалась одной из визитных карточек DC, однако сам Уэйн в середине 1970-х переключился на работу на Marvel, где стал одним из создателей Росомахи. В 1975 году Уэйн возродил утратившую на несколько лет популярность серию «Люди Икс», добавив в команду несколько новых персонажей — Ночной Змей, Буревестник, Гроза и Колосс.

В конце 1970-х Уйэн вернулся в DC Comics, где работал над новыми приключениями Бэтмена, Чудо-женщины, Зеленого Фонаря, Халка и ряда других персонажей.

В 2008 году Уйэн был включен в Зал славы премии Айснера, которая считается наиболее престижной наградой в сфере комиксов.