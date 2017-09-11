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За-мурр-чательный вагон. В Японии запустили поезд с котами

11.09.2017 17:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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С 10 сентября между японскими префектурами Гифу и Миэ курсирует необычный поезд. Его пассажиры могут не только поиграть с котами, но и сделать доброе дело. Бездомных котов Японии ждет эвтаназия, поэтому люди могут спасти животных, забрав их домой.

Видео: RT на русском

 
 
Ссылка на источник 80
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С 10 сентября между японскими префектурами Гифу и Миэ курсирует необычный поезд. Его пассажиры могут не только поиграть с котами, но и сделать доброе дело. Бездомных...

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