За-мурр-чательный вагон. В Японии запустили поезд с котами

С 10 сентября между японскими префектурами Гифу и Миэ курсирует необычный поезд. Его пассажиры могут не только поиграть с котами, но и сделать доброе дело. Бездомных котов Японии ждет эвтаназия, поэтому люди могут спасти животных, забрав их домой.

Видео: RT на русском