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За-мурр-чательный вагон. В Японии запустили поезд с котами
11.09.2017 17:21 — Новости Культуры | Tut.by
С 10 сентября между японскими префектурами Гифу и Миэ курсирует необычный поезд. Его пассажиры могут не только поиграть с котами, но и сделать доброе дело. Бездомных котов Японии ждет эвтаназия, поэтому люди могут спасти животных, забрав их домой.
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С 10 сентября между японскими префектурами Гифу и Миэ курсирует необычный поезд. Его пассажиры могут не только поиграть с котами, но и сделать доброе дело. Бездомных...
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