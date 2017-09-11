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Железный Феликс. Пять наивных вопросов о чекисте, со дня рождения которого исполнилось 140 лет
11.09.2017 17:50 — Новости Культуры | Tut.by
11 сентября 1877 года в дворянской семье родился Феликс Дзержинский, революционер, советский политический деятель, первый руководитель советских спецслужб. TUT.BY попытался ответить на пять вопросов, которые обычно возникают при упоминании Дзержинского.
Дзержинский родился на территории Беларуси. Он «наш»?
Смотря в каком смысле. Действительно, Дзержинский родился в родовом имении Дзержиново (находится в 15 километрах от городского поселка Ивенец Воложинского района). Его отец, Эдмунд Дзержинский, родился в Ошмянах (кстати, он некоторое время жил в Таганроге и преподавал у юного Антона Чехова математику). В Клецке, в семье родных, прошло детство единственного сына революционера.
Но связь Дзержинского с Беларусью очень условная. Он рано уехал из родных мест и позднее не бывал там. Он получил польское воспитание.
Но есть еще один, самый важный фактор. Среди большевиков национальность не имела никакого значения. Иосиф Сталин и Лев Каменев (Розенфельд) были прежде всего профессиональными революционерами, а уж затем, соответственно, грузином или евреем. Поэтому для Дзержинского современная территория Беларуси была всего лишь местом рождения. Не меньше, но и не больше.
Дзержинского испортила власть? Говорят, в детстве он мечтал стать ксендзом
Действительно, Дзержинский до Октябрьской революции и Дзержинский после нее отличаются друг от друга. В детстве юный Феликс действительно мечтал стал ксендзом, в юности давал на горе Гедимина клятву бороться с несправедливостью. В молодости участвовал в подпольной борьбе и сидел в тюрьмах (даже его сын родился во время одной из отсидок его матери — жены Дзержинского).
Но люди не меняются в одночасье. После 1917 года многие члены партии отказывались работать в ЧК и расстреливать своих конкурентов или товарищей. Такая служба была сознательным выбором Дзержинского. Судя по воспоминаниям его соратников, «железный Феликс», ненавидел людей (в его понимании — угнетателей), которые мешали реализовать его мечты о справедливом обществе. А значит, новая работа соответствовала определенным чертам его характера.
Впрочем, не будем забывать о классическом высказывании, уже ставшем штампом: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Не случись революции, Дзержинский, как и другие большевики, остался бы теоретиком. Но случилось то, что случилось.
Дзержинский участвовал в массовых репрессиях?
Дзержинский скончался в 1926 году, а пик массовых репрессий пришелся на 1937−1938 годы. До него Железный Феликс не дожил. Но красный террор, который проводился большевиками в ходе Гражданской войны, проходил именно под руководством Дзержинского.
Восприятие Дзержинского и его политики на посту первого руководителя ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) во многом зависит от общей оценки красного террора. Если это крайняя и вынужденная мера и ответ на белый террор, то Дзержинского можно считать жертвой обстоятельств. Если это часть общей репрессивной политики советской власти, то Дзержинский — преступник.
В любом случае, Железный Феликс стоял у истоков создания советской репрессивной машины. Именно при нем в работе спецслужб стал доминировать классовый принцип, который был возведен в абсолют во время Большого террора. А значит, Дзержинский несет ответственность и за него.
Деятельность Дзержинского — это 24 часа на Лубянке?
Не совсем. Разумеется, любители истории обязательно вспомнят борьбу с беспризорниками. По подсчетам исследователей, по Советской России и другим союзным республикам в 1922 году скитались около 7 миллионов детей и подростков. Именно Железный Феликс возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей.
Но фактически в работе этой комиссии использовались аппарат ВЧК и возможности этого ведомства. К примеру, заместителем председателя комиссии был командующий войсками ВЧК. Учитывая, что беспризорники зачастую оказывали сопротивление, без вооруженных чекистов проблему было не решить.
Куда более интересный исторический сюжет — работа Дзержинского в Высшем совете народного хозяйства (он руководил этим ведомством в 1924—1926 годах). Он выступал против бюрократии, стремился развивать мелкую частную торговлю и руководствовался в работе отнюдь не чекистскими методами. Задержись Дзержинский на этой должности подольше, возможно, он бы ассоциировался у исследователей совсем не с репрессиями. Но сослагательное наклонение истории неизвестно.
Почему Дзержинский до сих пор популярен?
Во многом Железному Феликсу повезло. В конце 1960-х годов Юрий Андропов решил восстановить имидж спецслужб. Для этого ему требовалась фигура идеального чекиста, которая пришлась по душе как партийным чиновникам, так и просоветски настроенной интеллигенции, которая отрицательно относилась к сталинским репрессиям.
Но выбор был ограничен. Практически все руководители ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД, которые стали хозяевами Лубянки, были расстреляны. Вячеслав Менжинский — преемник Дзержинского, который едва ли не единственный умер своей смертью — не обладал такой биографией и харизмой, как Феликс Эдмундович. Оставался Дзержинский, который превратился в рыцаря без страха и упрека, «человеком с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».
В Литве, Латвии и Эстонии решительно отмежевались от деятельности советских спецслужб. Беларусь в этой сфере (как и во многих других) пошла своим путем. После провозглашения независимости республиканский КГБ сохранил свое название, традиции и даже председателя (Эдуарда Ширковского).
Поскольку Дзержинский был и остается героем КГБ СССР, он получил такой же статус для белорусских чекистов. Неудивительно, что улицы, названные в его честь, есть в полутора десятках белорусских городов (включая и столицу страны).
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11 сентября 1877 года в дворянской семье родился Феликс Дзержинский, революционер, советский политический деятель, первый руководитель советских спецслужб. TUT.BY...
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