Железный Феликс. Пять наивных вопросов о чекисте, со дня рождения которого исполнилось 140 лет

11 сентября 1877 года в дворянской семье родился Феликс Дзержинский, революционер, советский политический деятель, первый руководитель советских спецслужб. TUT.BY попытался ответить на пять вопросов, которые обычно возникают при упоминании Дзержинского.



Феликс Дзержинский — председатель комиссии по организации похорон Владимира Ленина

Дзержинский родился на территории Беларуси. Он «наш»?

Смотря в каком смысле. Действительно, Дзержинский родился в родовом имении Дзержиново (находится в 15 километрах от городского поселка Ивенец Воложинского района). Его отец, Эдмунд Дзержинский, родился в Ошмянах (кстати, он некоторое время жил в Таганроге и преподавал у юного Антона Чехова математику). В Клецке, в семье родных, прошло детство единственного сына революционера.

Но связь Дзержинского с Беларусью очень условная. Он рано уехал из родных мест и позднее не бывал там. Он получил польское воспитание.

Но есть еще один, самый важный фактор. Среди большевиков национальность не имела никакого значения. Иосиф Сталин и Лев Каменев (Розенфельд) были прежде всего профессиональными революционерами, а уж затем, соответственно, грузином или евреем. Поэтому для Дзержинского современная территория Беларуси была всего лишь местом рождения. Не меньше, но и не больше.

Дзержинского испортила власть? Говорят, в детстве он мечтал стать ксендзом



Феликс Дзержинский. Фото: Википедия

Действительно, Дзержинский до Октябрьской революции и Дзержинский после нее отличаются друг от друга. В детстве юный Феликс действительно мечтал стал ксендзом, в юности давал на горе Гедимина клятву бороться с несправедливостью. В молодости участвовал в подпольной борьбе и сидел в тюрьмах (даже его сын родился во время одной из отсидок его матери — жены Дзержинского).

Но люди не меняются в одночасье. После 1917 года многие члены партии отказывались работать в ЧК и расстреливать своих конкурентов или товарищей. Такая служба была сознательным выбором Дзержинского. Судя по воспоминаниям его соратников, «железный Феликс», ненавидел людей (в его понимании — угнетателей), которые мешали реализовать его мечты о справедливом обществе. А значит, новая работа соответствовала определенным чертам его характера.

Впрочем, не будем забывать о классическом высказывании, уже ставшем штампом: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Не случись революции, Дзержинский, как и другие большевики, остался бы теоретиком. Но случилось то, что случилось.

Дзержинский участвовал в массовых репрессиях?

Дзержинский скончался в 1926 году, а пик массовых репрессий пришелся на 1937−1938 годы. До него Железный Феликс не дожил. Но красный террор, который проводился большевиками в ходе Гражданской войны, проходил именно под руководством Дзержинского.

Восприятие Дзержинского и его политики на посту первого руководителя ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) во многом зависит от общей оценки красного террора. Если это крайняя и вынужденная мера и ответ на белый террор, то Дзержинского можно считать жертвой обстоятельств. Если это часть общей репрессивной политики советской власти, то Дзержинский — преступник.

В любом случае, Железный Феликс стоял у истоков создания советской репрессивной машины. Именно при нем в работе спецслужб стал доминировать классовый принцип, который был возведен в абсолют во время Большого террора. А значит, Дзержинский несет ответственность и за него.

Деятельность Дзержинского — это 24 часа на Лубянке?



Феликс Дзержинский и Вячеслав Молотов. Фото: Википедия

Не совсем. Разумеется, любители истории обязательно вспомнят борьбу с беспризорниками. По подсчетам исследователей, по Советской России и другим союзным республикам в 1922 году скитались около 7 миллионов детей и подростков. Именно Железный Феликс возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей.

Но фактически в работе этой комиссии использовались аппарат ВЧК и возможности этого ведомства. К примеру, заместителем председателя комиссии был командующий войсками ВЧК. Учитывая, что беспризорники зачастую оказывали сопротивление, без вооруженных чекистов проблему было не решить.

Куда более интересный исторический сюжет — работа Дзержинского в Высшем совете народного хозяйства (он руководил этим ведомством в 1924—1926 годах). Он выступал против бюрократии, стремился развивать мелкую частную торговлю и руководствовался в работе отнюдь не чекистскими методами. Задержись Дзержинский на этой должности подольше, возможно, он бы ассоциировался у исследователей совсем не с репрессиями. Но сослагательное наклонение истории неизвестно.

Почему Дзержинский до сих пор популярен?

Во многом Железному Феликсу повезло. В конце 1960-х годов Юрий Андропов решил восстановить имидж спецслужб. Для этого ему требовалась фигура идеального чекиста, которая пришлась по душе как партийным чиновникам, так и просоветски настроенной интеллигенции, которая отрицательно относилась к сталинским репрессиям.

Но выбор был ограничен. Практически все руководители ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД, которые стали хозяевами Лубянки, были расстреляны. Вячеслав Менжинский — преемник Дзержинского, который едва ли не единственный умер своей смертью — не обладал такой биографией и харизмой, как Феликс Эдмундович. Оставался Дзержинский, который превратился в рыцаря без страха и упрека, «человеком с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

В Литве, Латвии и Эстонии решительно отмежевались от деятельности советских спецслужб. Беларусь в этой сфере (как и во многих других) пошла своим путем. После провозглашения независимости республиканский КГБ сохранил свое название, традиции и даже председателя (Эдуарда Ширковского).

Поскольку Дзержинский был и остается героем КГБ СССР, он получил такой же статус для белорусских чекистов. Неудивительно, что улицы, названные в его честь, есть в полутора десятках белорусских городов (включая и столицу страны).