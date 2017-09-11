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Ученые выяснили, откуда среди муравьев так много лентяев

11.09.2017 19:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американские исследователи Дэниел Шарбонно и Анна Дорнхаус из Аризонского университета и Такао Сасаки из Оксфордского университета выяснили, почему многие муравьи большую часть дня ничего не делают, пишет UANews со ссылкой на PLoS ONE.


Фото носит иллюстративный характер. Изображение: D. Magdalena Sorger / dailymail.co.uk

Ученые утверждают, что так называемые ленивые муравьи — это резервная рабочая сила. После того как исследователи удалили из коллектива 20% наиболее активно работавших муравьев, в течение недели потери были восполнены. Причем это было сделано в основном за счет «ленивых». Когда ученые попробовали удалить 20% наименее активных муравьев, никакой полноценной замены не возникло.

Кроме того, они могут служить и своеобразными «кладовыми: брюшко у «ленивых» муравьев более раздутое, чем у тех их коллег, кто регулярно работает.

По мнению Дэниэа Шарбонно, муравьиная колония делится на четыре части. Это «ленивые» муравьи; «ходоки», которые большую часть времени просто бродят по муравейнику; «няньки», заботящиеся о потомстве, а также «фуражиры», которые собирают пищу и строят внешние стены.

 
 
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Американские исследователи Дэниел Шарбонно и Анна Дорнхаус из Аризонского университета выяснили, почему многие муравьи большую часть дня ничего не делают, пишет...

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