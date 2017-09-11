Белорусский зубр-нелегал познакомился с латвийскими коровами

Житель Берзиньской волости (Дагдский край, Латвия) заметил около своего дома зубра, который, очевидно, забрел из Беларуси и попытался познакомиться с принадлежащими фермеру коровами, сообщает портал Delfi .



Фото: delfi.lv

Как рассказала журналистам местная жительница, после попытки познакомиться с коровами необычный гость поел яблок в ближайшем саду. По ее словам, в Берзиньской волости такого давно не случалось. Появление зубра вызвало большой интерес местных жителей и охотников, которые были готовы на риск, чтобы сфотографироваться со зверем.

Зубр гулял в Берзиньской волости до поздней ночи, утром следующего дня жители его уже не видели. Позже жители соседней волости сообщили о том, что заметили зубра там.

«Андрис (местный фермер. — Прим. TUT.BY) утверждает, что зубр — это самец, его возраст — примерно два года. Скорее всего, он пришел из Беларуси, потому что весной фермеры другой волости видели одного зубра, гуляющего у границы», — пояснила местная жительница. По ее словам, зубр не нанес никакого ущерба. От людей он не убегал, но и к себе их не подпускал.