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Белорусский зубр-нелегал познакомился с латвийскими коровами

12.09.2017 09:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Берзиньской волости (Дагдский край, Латвия) заметил около своего дома зубра, который, очевидно, забрел из Беларуси и попытался познакомиться с принадлежащими фермеру коровами, сообщает портал Delfi.


Фото: delfi.lv

Как рассказала журналистам местная жительница, после попытки познакомиться с коровами необычный гость поел яблок в ближайшем саду. По ее словам, в Берзиньской волости такого давно не случалось. Появление зубра вызвало большой интерес местных жителей и охотников, которые были готовы на риск, чтобы сфотографироваться со зверем.

Зубр гулял в Берзиньской волости до поздней ночи, утром следующего дня жители его уже не видели. Позже жители соседней волости сообщили о том, что заметили зубра там.

«Андрис (местный фермер. — Прим. TUT.BY) утверждает, что зубр — это самец, его возраст — примерно два года. Скорее всего, он пришел из Беларуси, потому что весной фермеры другой волости видели одного зубра, гуляющего у границы», — пояснила местная жительница. По ее словам, зубр не нанес никакого ущерба. От людей он не убегал, но и к себе их не подпускал.

 
Теги: знакомства
 
 
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Житель Берзиньской волости (Дагдский край, Латвия) заметил около своего дома зубра, который, очевидно, забрел из Беларуси и попытался познакомиться с...

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