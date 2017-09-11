Одним из героев урагана «Ирма» , который бушует сейчас на территории США, стал метеоролог Джастин Дрейк. Этот смельчак решил измерил скорость ветра в эпицентре бури с помощью специального прибора. Мужчина попытался идти навстречу ужасающей силы шквалам урагана, при этом держа в руках прибор.

Усилия Джастина были вознаграждены: он смог произвести измерения и все-таки вернулся в машину.

Джастин Дрейк известен в США как так называемый охотник за бурями. Он ведет специализированный сайт, посвященный этим явлениям .