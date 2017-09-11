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Витебск простился с первым директором "Славянского базара" Родионом Бассом

12.09.2017 14:26 — Новости Культуры | БелТА  
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Витебск простился с первым директором "Славянского базара" Родионом Бассом
Родион Басс. Фото из архива

12 сентября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебск сегодня простился с первым директором дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", почетным гражданина Витебска Родионом Бассом, передает корреспондент БЕЛТА.

Прощание и траурный митинг прошли в Витебской областной филармонии. Министр культуры Беларуси Борис Светлов подчеркнул, что Родион Басс навсегда войдет в историю как создатель Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Славянский базар" - это величайшее детище Родиона Басса. Он стоял у истоков, выстроил фундамент и конструкцию фестиваля. То, что было создано Родионом Михайловичем, успешно существует. Этот форум полон энергии", - отметил он.

На траурном мероприятии не единожды подчеркивалось, что это был организатор высокого класса, ответственный и неравнодушный человек. Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что Родион Басс был многогранной творческой личностью. "Родион Михайлович - это целая эпоха в культурной жизни города Витебска", - сказал мэр. Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Петров подчеркнул, что благодаря Родиону Бассу Витебск на культурной карте стал не только городом Марка Шагала, но еще и городом "Славянского базара". Этот форум известен и признан на мировом уровне. "Родион Басс - символ Витебска и символ "Славянского базара", - добавил он.

Талантливый организатор и руководитель сферы культуры, заслуженный деятель культуры Беларуси, первый директор дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и генеральный директор "Центра культуры "Витебск", почетный гражданин Витебска Родион Михайлович Басс скончался 10 сентября 2017 года. Ему было 64 года.

Первый директор "Славянского базара" родился в Витебске. Трудовую деятельность начал в 1976 году с Витебского городского Дома культуры, который он возглавил в 1981 году. Являлся организатором различных фестивалей и конкурсов: эстрадной песни и музыки "Красная гвоздика", бального танца "Весенний бал", инструментальной и джазовой музыки "Витебская осень", Международного фестиваля "Парад диксилендов", "Витебская красавица". В 1988-1990 годы Родион Басс был директором Всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске. В 1991-м стал одним из инициаторов организации и проведения Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске.

В 2002 году Указом Президента Родиону Бассу присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь". Его деятельность, активная жизненная позиция отмечены золотой медалью "За заслуги в укреплении польско-советской дружбы. Польша - СССР", наградами Союзного государства, другими высокими наградами. В 2011 году присвоены звания "Человек года Витебщины", "Почетный гражданин города Витебска".

Родион Басс похоронен на центральной аллее Мазуринского кладбища Витебска.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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