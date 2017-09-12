Татьяна Шкель положила начало семейной династии юристов



Перед поступлением на юридический факультет Белорусского государственного университета она не могла даже себе представить в будущем всю полноту ответственности по возложенным на нее обязанностям. Тем не менее, ни разу не пожалела о выборе профессии, на которую, кстати, обратила внимание еще будучи школьницей. Недавно свой 55-летний юбилей отметила опытный юрист, председатель суда, справедливый, тактичный человек и обаятельная женщина Татьяна Владимировна Шкель.

— И все-таки, что или кто повлиял на то, что вы решили делом своей жизни выбрать юриспруденцию?

— Родители постоянно выписывали журнал “Человек и закон”, который особенно тщательно прочитывал отец и потом рассказывал наиболее заинтересовавшие истории, объяснял, что нельзя переступать закон, потому что за это придется отвечать по всей строгости. Однажды заглянув в журнал, я стала периодически его прочитывать. Интересно было следить за ходом следствия, анализировать поступки людей. Преступление должно быть наказано, уверенность в этом осталась во мне на всю жизнь.

— Расскажите подробнее о вашей семье. Есть ли среди родственников коллеги?

— Наша семья жила в городе нефтяников — Речице. Родители живут там и теперь. Отец, Владимир Иванович, работал в строительной отрасли, сейчас на пенсии. Он постоянно что-то мастерил, придумывал, воплощал в жизнь самые замысловатые идеи. Мать, Мария Григорьевна, всю жизнь работала учительницей русского языка и литературы в старших классах. Сколько помню, она допоздна засиживалась за проверкой тетрадей. Нам, троим дочерям, отец часто повторял, что не позволит стать педагогом. Мол, работа эта слишком много отнимает личного времени. Наверное, поэтому родители одобрили мой выбор.

Старшая сестра по моему примеру тоже стала юристом, работает и живет в Минске. Младшая закончила музыкальную школу, потом музыкальное училище, работает воспитателем в детском саду.

— Трудно ли было вам освоить эту профессию?

— Одно могу сказать наверняка — учиться в университете было безумно интересно. Занятия проводили опытные, умнейшие преподаватели, имеющие ученые степени. Именно в университете был заложен фундамент юридической грамотности.

— Где и какими были ваши первые шаги в профессии?

— По распределению в 1985 году я приехала в Толочинский район и стала работать межхозяйственным юрисконсультом при колхозе им. Ленина — оказывала юридическую помощь сельхозпредприятиям района. Я составляла различные исковые заявления, давала консультации по правовым вопросам. Если честно, собиралась отработать положенное время и уехать, но судьба распорядилась иначе. Здесь я вышла замуж, родился сын, построили собственный дом. Так само собой сложилась, что я осталась на толочинской земле. Кстати, с меня началась семейная династия юристов. Сын и племянница тоже выбрали эту нелегкую стезю.

Далее Татьяна Владимировна рассказала, что в 1994 году она пришла работать судьей в суд Толочинского района. В 2000 году была назначена председателем суда Толочинского района. В то время дел было очень много — более трехсот уголовных, до восьмисот гражданских, не считая административных. Все постановления, решения, приговоры писали вручную. Она не скрывает, было нелегко. На семью оставалось мизерное время. Вскоре, в конце года, был введен третий состав суда, который работает по сей день.

Работа каждого юриста основывается на конкретной нормативно-правовой базе, на основании которой разрешаются споры, рассматриваются гражданские и уголовные дела. Для судьи непременными качествами являются доброжелательность и справедливость. Каким бы уставшим и обремененным собственными заботами ни был судья, в работе он должен быть порядочным, принципиальным, выдержанным и грамотным. Именно на этом основывает деятельность коллектива председатель суда Татьяна Владимировна Шкель.

Елена СЕРЕДА.

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