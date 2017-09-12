В музей Бялыницкого-Бирули после реконструкции намерены привезти картину Левитана

Музей Витольда Бялыницкого-Бирули в Могилеве закрыли на реконструкцию 15 апреля 2013 года. Двери старинного особняка, хранящего память о народном художнике Беларуси и России, вновь распахнутся для посетителей уже в 2018 году. Есть надежда, что это случится в преддверии Форума регионов Беларуси и России, сообщает "СБ Беларусь Сегодня" .





Музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве расположен в самом центре города, на местном Арбате — пешеходной улице Ленинской. После окончания реконструкции он станет яркой точкой на туристической карте региона — дополнительным стимулом посетить Могилев, считают музейщики.

— Масштабная реконструкция — вопрос не прихоти, а острой необходимости! — объясняет генеральный директор Национального художественного музея, филиалом которого является могилевская галерея, Владимир Прокопцов. — Музей отработал больше 30 лет, дальше эксплуатировать здание не представлялось возможным. Пришли в негодность все коммуникации, рвались трубы, крыша протекала, в подвале — сырость, не было отмостки вокруг здания, никакой гидроизоляции. Кроме того, сама экспозиция морально устарела, ведь современный подход к музейному делу в корне отличается от принятого в 1980-х годах. Был необходим не только ремонт, но и реэкспозиция с сохранением всего лучшего, что было здесь до закрытия.





Открыть музей надеялись в 2017 году — к 145-летию Витольда Бялыницкого-Бирули, но, увы, средств не хватило. На сегодня необходимо еще около 1,4 млн рублей для завершения строительных работ и музеефикации. В Совет министров поданы документы на получение гранта президента, рассказал Владимир Прокопцов.

— Также изыскиваем внутренние резервы, чтобы закончить строительную часть к концу года, — отметил он.

Основные работы по реконструкции уже завершены. Даже брусчатка вокруг особняка уложена заново. Осталось самое «вкусное» — внутренняя отделка и обустройство. Работы ведет могилевское ЗАО «Стройпроектинвест». Это предприятие восстанавливало железнодорожный вокзал Могилева к его 100-летию в 2002 году и реконструировало дворец Потемкина в Кричеве. Директор Владимир Свинаренко лично контролирует ход работ.

— Сегодня проектно-строительных организаций, способных сдать объект под ключ, не так много, тем более таких, которые специализируются на реставрации, — подчеркнул Свинаренко. — На рынке проектных и строительных услуг мы работаем более 20 лет. На данном объекте ведем и проектные, и восстановительные, и реставрационные работы. Выполнено 75% необходимого объема работ. Средства 3-го квартала освоены, и уже осваивается часть средств 4-го квартала. Вся черновая отделка сделана, задача — завершить благоустройство в полном объеме в сентябре и к концу этого года закончить отделочные и строительные работы.

Могилевский музей Бялыницкого-Бирули — художественно-мемориальный. Само здание к судьбе художника отношения не имеет. Дом Витольда Каэтановича в фольварке Крынки недалеко от Белыничей, где родился живописец, не сохранился. Однако в Могилеве сосредоточены уникальные экспонаты, переданные вдовой Бялыницкого-Бирули Еленой Алексеевной: здесь хранятся личные вещи из имения «Чайка» в Тверской области на берегу озера Удомля — этюдник, кисти, палитра, охотничье ружье, мебель, сделанная в Абрамцевской мастерской, фотоархив и документы, в том числе письма Ильи Репина. Корпус работ пейзажиста в могилевском филиале также более чем серьезен: свыше 50 холстов, как законченных картин, так и этюдов.

— Прежняя экспозиция, конечно, была душевная, но она устарела, — дизайнер Елена Матросова демонстрирует на экране планшета модели планировочных решений. — Мы стремимся сохранить дух здания, но оформить экспозицию в тенденциях нынешнего времени. Сегодня помещения должны быть просторными, никаких громоздких витрин, и обязательно использование мультимедийных средств, без которых современный музей не может существовать. Личные вещи, мебель, привезенная с дачи «Чайка», картины — все это никуда не денется, но экспонироваться будет немного по-другому, более свободно.





Музей должен в перспективе стать своеобразным художественно-образовательным центром, надеется заведующая филиалом Наталья Статуева:

— Здесь, как и в Национальном художественном музее, должны проходить не только выставки, но и музыкальные вечера, занятия и лекции. А внутренний дворик, который в современном музейном пространстве также задействуют для привлечения посетителей, будет приспособлен для проведения разнообразных фестивалей и праздников под открытым небом. Кроме того, мы должны создать дружелюбную среду для людей с ограниченными возможностями: пандус для инвалидных колясок оборудуем едва ли не в первую очередь.

Мало отремонтировать сам дом и красиво разместить экспонаты. «Музей без сменных выставок — мертвый музей!», — убежден Владимир Прокопцов. Внутреннее пространство, переформатированное на современный лад, позволит разместить как художественную, так и мемориальную экспозиции на втором этаже.





А анфиладу залов первого этажа генеральный директор намерен приспособить под сменные выставки. Для этого здание оснастят новейшими системами климат-контроля. Как известно, предметы искусства мирового уровня попадают только в те музеи, которые могут обеспечить три главных условия — доставку, страховку и соблюдение температурно-влажностного режима, что невозможно без высокотехнологичных систем поддержания микроклимата в помещениях.

Свою стратегию раскрутки регионального музея на международном уровне Владимир Прокопцов намерен осуществлять с момента открытия в 2018 году: оно ознаменуется громкой выставкой, насчет которой уже есть договоренность с Третьяковской галереей. В частности, в Могилев привезут работу Исаака Левитана «Над вечным покоем», которую он написал на даче «Чайка» Бялыницкого-Бирули в Тверской области.

Здание, где находится музей Витольда Бялыницкого-Бирули — памятник архитектуры 17 века. Музей живописца в бывшем доме купцов Оношко был открыт в 1982 году.