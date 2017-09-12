|
США выяснили, кому принадлежат права на селфи хохлатого павиана - самому павиану или фотографу
12.09.2017 17:46 — Новости Культуры | Tut.by
Британский фотограф Дэвид Слейтер
PETA и Слейтер заключили соглашение: фотограф будет перечислять организации 25% доходов, полученных с продажи снимка, для защиты среды обитания обезьян. Как
Слейтер сделал фотографию Наруто в 2011 году на индонезийском острове Сулавеси. Фотограф решил дать обезьянам камеру и посмотреть, что выйдет. Получившиеся снимки вошли в фотокнигу «Wildlife Personalities» («Дикие личности»). Селфи улыбающегося павиана Слейтер передал в фотоагентство Caters News.
Спустя несколько лет фотография появилась на «Викискладе». Фонд «Викимедиа» отказался
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский фотограф Дэвид Слейтер урегулировал судебный спор с организацией PETA. Зоозащитники пытались доказать, что селфи, которое хохлатый павиан по кличке...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии