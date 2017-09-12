ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США выяснили, кому принадлежат права на селфи хохлатого павиана - самому павиану или фотографу

12.09.2017 17:46 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский фотограф Дэвид Слейтер урегулировал судебный спор с организацией PETA. Зоозащитники пытались доказать, что селфи, которое хохлатый павиан по кличке Наруто сделал на фотоаппарат Слейтера, принадлежит обезьяне, а не фотографу. Суд признал, что права на снимок принадлежат британцу.


Павиан из Индонезии. Фото: Википедия

PETA и Слейтер заключили соглашение: фотограф будет перечислять организации 25% доходов, полученных с продажи снимка, для защиты среды обитания обезьян. Как говорится в заявлении PETA, дело «селфи обезьяны» заставило весь мир говорить о правах животных и вывело дискуссию на новый уровень.

Слейтер сделал фотографию Наруто в 2011 году на индонезийском острове Сулавеси. Фотограф решил дать обезьянам камеру и посмотреть, что выйдет. Получившиеся снимки вошли в фотокнигу «Wildlife Personalities» («Дикие личности»). Селфи улыбающегося павиана Слейтер передал в фотоагентство Caters News.

Спустя несколько лет фотография появилась на «Викискладе». Фонд «Викимедиа» отказался удалять ее, подчеркнув, что снимок принадлежит обезьяне, а не Слейтеру. В 2015 году к делу подключилась PETA. После чего началось судебное разбирательство между фотографом и зоозащитниками.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский фотограф Дэвид Слейтер урегулировал судебный спор с организацией PETA. Зоозащитники пытались доказать, что селфи, которое хохлатый павиан по кличке...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В музей Бялыницкого-Бирули после реконструкции намерены привезти картину Левитана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика