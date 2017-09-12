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Оригинал Библии Гутенберга доставлен из Германии в Беларусь на выставку

12.09.2017 19:34 — Новости Культуры | БелТА  
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинал Библии Гутенберга доставлен из Германии в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Фрагмент этого редчайшего книжного памятника хранится в Национальной библиотеке Германии в Лейпциге. Специальным рейсом в сопровождении экспертов-книговедов, дипломатов и сотрудников охраны книга прибыла в Национальную библиотеку Беларуси.

Эта книга считается самым древним, знаменитым и дорогим изданием в Европе, она станет экспонатом на выставке "Франциск Скорина и его эпоха" в Национальной библиотеке, которая будет открыта для широкой публики 15 сентября.

Библия Гутенберга традиционно считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе и поворотным моментом в переходе от средневековья к современному миру. Книга, напечатанная благородным готическим шрифтом, признана шедевром изящной печати и художественного мастерства. Библия полностью напечатана в две колонки. Прописные буквы и заголовки выполнены вручную с вариациями рисунка.

В мире сохранилось лишь несколько экземпляров уникального издания, и совсем небольшое количество стран может позволить себе продемонстрировать эту книгу публике. Возможность представить редчайшее издание в Беларуси появилась благодаря содействию посольства ФРГ в Беларуси и Национальной библиотеки Германии.

Чтобы дополнить образ уникального издания, рядом с фрагментом оригинального памятника на выставке будет демонстрироваться факсимильное издание полной Библии Гутенберга, выполненное в 1913 году в том же Лейпциге. Сегодня это издание также считается библиографической редкостью, оно прибыло на выставку из Российской государственной библиотеки в Москве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинал Библии Гутенберга доставлен из Германии в Беларусь, сообщает БЕЛТА. Фрагмент этого редчайшего книжного памятника...

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