Весь гардероб наготове: как одеваются минчане в осенний день с летним привкусом

Сегодня +26 °C, завтра +14 °C. И по такому расписанию каждую весну и осень. К переменчивой белорусской погоде мы приспосабливаемся, как можем, — достаем весь гардероб на видное место, чтобы не прогадать, как одеться. Фотокорреспондент TUT.BY провела весь день в центре Минска, чтобы понаблюдать, в чем ходят горожане в осеннюю погоду с летним привкусом.































































