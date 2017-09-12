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Весь гардероб наготове: как одеваются минчане в осенний день с летним привкусом
12.09.2017 22:03 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня +26 °C, завтра +14 °C. И по такому расписанию каждую весну и осень. К переменчивой белорусской погоде мы приспосабливаемся, как можем, — достаем весь гардероб на видное место, чтобы не прогадать, как одеться. Фотокорреспондент TUT.BY провела весь день в центре Минска, чтобы понаблюдать, в чем ходят горожане в осеннюю погоду с летним привкусом.
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Сегодня +26 °C, завтра +14 °C. И по такому расписанию каждую весну и осень. К переменчивой белорусской погоде мы приспосабливаемся, как можем. В первую очередь, достаем...
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