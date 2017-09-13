Ургант против Соловьева. Из-за чего поссорились звезды российского ТВ?

На российском телевидении разгорелся очередной скандал. Его иницитиатором стала Иван Ургант, звезда «Первого канала».

Видео: Макс Максимов

Конфликт начался еще 7 сентября. В своей вечерней передаче Ургант, беседуя с гостьей Иреной Понарошку, нанес себе на лицо принесенный ею крем. Последний оказался соловьиным пометом. «Это хорошее название для программы на канале «Россия 1», — пошутил Ургант, намекнув тем самым на политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Владимир Соловьев прокомментировал выпад своего коллеги 11 сентября, когда обсуждал во время своего шоу пересечение Михаилом Саакашвили украинской границы. Когда один из гостей упомянул, что экс-губернатор Одесской области попал в черный список сайта «Миротворец», Соловьев ответил: «А никто не знает, Иван Ургант не в „Миротворце“? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в „Миротворец“ — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком „Молодец, как ты уел Соловьева“, и все украинские сайты начинают радостно печатать „Ай, молодец, Ургант!“. Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить»

О, а вот и Соловьев отвечает Урганту pic.twitter.com/00Cnqe9pgw — Alexey Navalny (@navalny) 12 сентября 2017 г.

Видео: Alexey Navalny

Как передает радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на источник на Первом канале, Ургант готовит ответ на слова Соловьева. Высказывание должно прозвучать в эфире 13 сентября.

Напомним, что этим летом российские телеканалы поставили рекорд по скандалам. Сначала «Первый канал» покинул ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, который перешел работать на телеканал «Россия 1». Вместо Малахова «Пусть говорят» теперь ведет Дмитрий Борисов. Программу «Сегодня вечером», которую также вел на «Первом» Малахов, как сообщал РБК, вместо него будут вести Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Кроме того, больше не будет выходить на «Первом» программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым и переходит на канал «Россия». Телеканал заявил, что отказался от трансляции «Пока все дома» из-за «испорченной репутации» программы, создатели которой оказались замешаны в скандале. При этом ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом» из-за «неприемлемых методов» его руководства.

Добавим, что сменился ведущий и у программы «Жди меня». Впрочем, Александр Галибин заявил, что теперь он намерен снимать кино и ставить спектакли.