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Ургант против Соловьева. Из-за чего поссорились звезды российского ТВ?
13.09.2017 09:54 — Новости Культуры | Tut.by
На российском телевидении разгорелся очередной скандал. Его иницитиатором стала Иван Ургант, звезда «Первого канала».
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Конфликт начался еще 7 сентября. В своей вечерней передаче Ургант, беседуя с гостьей Иреной Понарошку, нанес себе на лицо принесенный ею крем. Последний оказался соловьиным пометом. «Это хорошее название для программы на канале «Россия 1», — пошутил Ургант, намекнув тем самым на политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Владимир Соловьев прокомментировал выпад своего коллеги 11 сентября, когда обсуждал во время своего шоу пересечение Михаилом Саакашвили украинской границы. Когда один из гостей упомянул, что экс-губернатор Одесской области попал в черный список сайта «Миротворец», Соловьев ответил: «А никто не знает, Иван Ургант не в „Миротворце“? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в „Миротворец“ — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком „Молодец, как ты уел Соловьева“, и все украинские сайты начинают радостно печатать „Ай, молодец, Ургант!“. Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить»
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Как передает радиостанция «
Напомним, что этим летом российские телеканалы поставили рекорд по скандалам. Сначала «Первый канал» покинул ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, который перешел работать на телеканал «Россия 1». Вместо Малахова «Пусть говорят»
Кроме того, больше не будет выходить на «Первом» программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым и
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На российском телевидении разгорелся очередной скандал. Его иницитиатором стала Иван Ургант, звезда "Первого канала".
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