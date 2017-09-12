Брестчанин доехал на велосипеде до Москвы, чтобы поздравить Аллу Пугачеву

В Бресте Валентин Болденко известен не только как председатель велоклуба «РаДея» — он еще и преданный поклонник творчества Аллы Пугачевой. К 50-летию Примадонны российской эстрады он преподнес ей необычный подарок — веломарафон Брест — Москва.



Фото героя

Валентин Васильевич в редакцию приехал на велосипеде, разговор зашел о его неизменном транспорте. Этому увлечению больше полвека, точнее — с 1-го класса, когда 7-летний непоседливый мальчишка из Бобруйска научился гонять на велосипеде.

По мнению собеседника, популярное в мире средство передвижения здорово экономит время, параллельно помогая активно жить и чувствовать себя в тонусе. Своим хобби он старается увлечь как можно больше людей. Валентин Болденко — председатель велоклуба трех возрастов БОО «Инвалид и среда» под символичным названием «РаДея». «Немцы переводят это как «солнечная деятельность», — уточняет мужчина.

А в минувшее воскресенье волонтер-преподаватель велосипедного туризма в Институте третьего возраста Ленинского ТЦСОН вместе со своими учениками, возраст которых колеблется от 55 лет до 70 и выше, опять устроил «велопокатушки» по Бресту и его окрестности.



Фото героя

— Это уже 18-е активное воскресенье. К нам может присоединиться любой, — говорит Валентин Васильевич. — Место и время сбора неизменные — у памятника 1000-летию Бреста в 10.00.

Кроме того, уже 20 лет опытный волонтер занимается реабилитацией инвалидов Брестчины.

…В апреле 1999-го Алла Пугачева отмечала 50-летний юбилей. От этого события решил не оставаться в стороне 46-летний Валентин Болденко. Когда-то в 80-х годах в Волгограде он попал на концерт Пугачевой и с тех пор был покорен талантом певицы.

Вот и стал размышлять отец пятерых детей, какой же подарок преподнести лучшей из певиц. И придумал: он подарит Примадонне 50 часов своей жизни в виде веломарафона длиною 1100 километров (такое расстояние разделяет Брест от Москвы). А в дороге соберет для поистине народной певицы поздравления людей. Одним словом, все желающие, повстречавшиеся на пути Валентина, могли собственноручно вписать в толстый альбом слова поздравления. И народ, надо сказать, не скупился на пожелания…

Откуда стартовал веломарафон? Естественно, от кафе «Арлекино».

— Меня сопровождал ярко-желтый «Запорожец» с водителем и врачом. Свой автомобиль расписал портретом Пугачевой и названиями ее песен. Помню, было «Не отрекаются любя», «Зачем ты куришь? Брось!», «Миллион алых роз», «Женщина, которая поет»… А как честная кампания собиралась в дорогу! «Кафе «Арлекино» снабдило шампанским, — вспоминает мужчина, — консервный комбинат передал ящик консервов, магазин «Санта» — красную икру и рыбу…

Выехали ровно по графику, 12 апреля в 9.00. Весь маршрут с красноречивым названием «Есть в мире женщина, которая поет» был расписан буквально по минутам.

— 50 часов составляло чисто ходовое время, а 6 — остановки на трассе. Большую поддержку в пути до Минска оказал брестский тренер по велоспорту Владимир Кудровец, — рассказывает ZARYA.BY Валентин. Заранее все было согласовано с отделами культуры городов по маршруту Брест — Москва.

Дорога есть дорога. В ней всякое случалось. Например, в 2 часа ночи в районе города Ярцево велосипедиста в сопровождении желтого «Запорожца» остановил сотрудник ГАИ.

— А это уже были вторые сутки движения, — продолжает рассказ Валентин. — Мало того, что устал, так и замерз (на Смоленщине кое-где даже снег лежал). Ну, а я-то был всего-навсего в спортивном костюмчике. Начал гаишник документы проверять — показываю ему маршрут, график движения. Тут подоспела и местная молодежь на велосипедах. Посмотрел на нас милиционер и махнул рукой: «Езжайте!»

Ровно в 14 часов Валентин со своими компаньонами прибыл в Москву. Нужно было добраться до концертного зала «Россия», где вечером должен состояться концерт-посвящение юбилярше, организованный ее дочерью Кристиной Орбакайте.

— Везде пробки. На велосипеде по Москве я ехал быстрее, чем мои сопровождающие на машине. Тогда велосипед забросил на крышу «Запорожца», отодвинул водителя в сторону, сел на его место и начали пробираться к «России».

Возникли трудности с заездом к концертному залу. Но брестчан выручил добродушный сотрудник ГАИ, узнавший их историю. Воскликнув «Ну, вы и даете!», все разъяснил и указал, как лучше подъехать к конечной цели маршрута.

Когда Валентин на «Запорожце» с велосипедом наверху подрулил к зданию концертного зала, стоянка возле него была забита роскошными лимузинами, из которых выносили охапки дорогих цветов.



Фото героя

Но ничего не остановило мужчину. С велосипедом, к рулю которого крепились белорусский и российский флажки, зашел в «Россию» и при входе оставил его: «Не боялся, что пропадет, так как велосипед свою службу уже сослужил»… Тут же появился администратор — и снова пришлось рассказывать велоисторию.

— Вскоре подошла Кристина Орбакайте, поблагодарила меня, предложив передать имениннице альбом с «народными» поздравлениями, — вспоминает Валентин. — А я ей объясняю: мол, очень хотелось бы увидеть Аллу Борисовну.

— Валентин, вы же должны понимать, — говорит Кристина, — сегодня такой день, такой праздник, отовсюду едут…

Прошло три часа, а путешественник все томился в ожидании чуда.

— И тут появляется женщина — классная такая бабушка! — восклицает Болденко. — Я ей потом шампанское подарил… «Помогу вам», — говорит. Вскоре приходит с водителем Володей, тот был краток: «Никому нигде ни слова — строго следуйте за мной, буквально по пятам. Когда дойдем до двери гримерной Аллы Борисовны, останавливайтесь и ждите. Как только выйдет Киркоров — заходите».

А до начала концерта оставалось совсем уже немного, минут 15−20, забеспокоился брестчанин, что не увидит ту, ради которой 50 часов крутил педали.

— Но тут дверь открылась и появились колючие глаза Киркорова.

Валентин, набрав побольше воздуха в грудь, вошел в открытую дверь. Два «шкафа"-охранника молча пропустили его…

С Пугачевой тет-а-тет Валентин пробыл минут 7.

— С фотоаппаратом на шее я онемел от своего счастья — представляете, даже не сообразил сделать хотя бы кадр. Был как заколдованный. А она, оказывается, такая простая женщина! Когда вручил ей альбом, певица сразу принялась листать его. Почитав поздравление белорусов, пообещала сохранить их в своем музее, а затем поцеловала меня в щеку и предложила провести на концерт.

«Я не один, — отвечаю. — Со мной водитель и врач». «Не проблема, — сказала Алла Борисовна, — выйдут мои люди и проведут всех троих». Так и произошло…

По прошествии 18 лет мужчина считает, что в истории с Аллой Пугачевой подарок получил он сам: «Пускай это было мгновение, но я буду помнить его всю жизнь»…