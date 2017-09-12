Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором его персидская кошка храпит во сне, издавая очень странные звуки. На публикацию обратил внимание medialeaks.ru.

Видео: Td Lmx

Как пояснили пользователи сайта о домашних животных PetMD , скорее всего в храпе кошек нет ничего необычного. Храп довольно часто встречается как раз у персидских пород из-за их особого строения черепа.

«Это кошки-брахицефалы. У них кости более короткие в черепе и в носу, а значит, они более предрасположены к храпу. У них также могут быть маленькие ноздри, которые немного затрудняют дыхание», — объясняют пользователи.