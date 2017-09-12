ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Она робот. Беги!" Кошка храпит так, будто разрядилась и подает сигнал тревоги

13.09.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором его персидская кошка храпит во сне, издавая очень странные звуки. На публикацию обратил внимание medialeaks.ru.

Видео: Td Lmx

Как пояснили пользователи сайта о домашних животных PetMD, скорее всего в храпе кошек нет ничего необычного. Храп довольно часто встречается как раз у персидских пород из-за их особого строения черепа.

«Это кошки-брахицефалы. У них кости более короткие в черепе и в носу, а значит, они более предрасположены к храпу. У них также могут быть маленькие ноздри, которые немного затрудняют дыхание», — объясняют пользователи.

 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором его персидская кошка храпит во сне, издавая очень странные звуки. На публикацию обратил внимание medialeaks.ru.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Брестчанин доехал на велосипеде до Москвы, чтобы поздравить Аллу Пугачеву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика