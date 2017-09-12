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"Она робот. Беги!" Кошка храпит так, будто разрядилась и подает сигнал тревоги
13.09.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором его персидская кошка храпит во сне, издавая очень странные звуки. На публикацию
Видео:
Как пояснили пользователи сайта о домашних животных
«Это кошки-брахицефалы. У них кости более короткие в черепе и в носу, а значит, они более предрасположены к храпу. У них также могут быть маленькие ноздри, которые немного затрудняют дыхание», — объясняют пользователи.
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Пользователь YouTube опубликовал видео, на котором его персидская кошка храпит во сне, издавая очень странные звуки. На публикацию обратил внимание medialeaks.ru.
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