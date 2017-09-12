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На войне как на войне. Впечатляющие видео о "дружбе" между котами и собаками
13.09.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by
Многие хозяева кошек и собак мечтают, чтобы их питомцы жили в одном доме или квартире в дружбе и гармонии. Но часто получается совсем по-другому. В подборке, которая появилась на сайте
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Многие хозяева кошек и собак мечтают, чтобы их питомцы жили в одном доме или квартире в дружбе и гармонии. Но часто получается совсем по-другому. В подборке, которая...
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