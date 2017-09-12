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На войне как на войне. Впечатляющие видео о "дружбе" между котами и собаками

13.09.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Многие хозяева кошек и собак мечтают, чтобы их питомцы жили в одном доме или квартире в дружбе и гармонии. Но часто получается совсем по-другому. В подборке, которая появилась на сайте boredpanda.com, самые яркие видео об отношениях между этими зверями.

Фото: DailyPicksandFlicks

Видео: TexasGirly1979

My pup is kind of a jerk from AnimalsBeingJerks

Видео: reddit.com

This kitten don’t mess around from AnimalsBeingJerks

Видео: reddit.com

When evil does not stop from AnimalsBeingJerks

Видео: reddit.com

Cat hits sleeping dog from AnimalsBeingJerks

Видео: RM Videos

You can almost hear the pup go «rude.» from AnimalsBeingJerks

Видео: reddit.com

*sigh* I’ve got to live with these idiots… from AnimalsBeingJerks

Видео: reddit.com

 
 
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Многие хозяева кошек и собак мечтают, чтобы их питомцы жили в одном доме или квартире в дружбе и гармонии. Но часто получается совсем по-другому. В подборке, которая...

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