Многие хозяева кошек и собак мечтают, чтобы их питомцы жили в одном доме или квартире в дружбе и гармонии. Но часто получается совсем по-другому. В подборке, которая появилась на сайте boredpanda.com , самые яркие видео об отношениях между этими зверями.

Фото: DailyPicksandFlicks

Видео: TexasGirly1979

Видео: reddit.com

Видео: reddit.com

Видео: reddit.com

Видео: RM Videos

Видео: reddit.com

Видео: reddit.com