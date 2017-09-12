Виктор Калина: давно не встречались, по вам я соскучился…



Виктор Калина — давний и хороший наш знакомый. В редакции он всегда желанный гость, интересный собеседник. В Толочине — певец, музыкант, человек, которого поклонники всегда ждут с нетерпением. В их числе и мы. Услышав его однажды со сцены, проникаешься чувством понимания того, чем он делится со своими слушателями.

Впервые он побывал в нашем городе в 2005 году. Эта его встреча юбилейная, пятая по счету. По этому поводу и по поводу предстоящего 27 сентября концерта наша беседа с маэстро.

— Рассчитываю в этот раз в отличие от предыдущего, — заметил певец, — на полный аншлаг. Как-никак в Толочине меня знают и мы в процессе общения никогда не разочаровываем друг друга. Есть и новые наработки, которыми хочется поделиться. За полтора года, что не встречались, у меня вышло два альбома. В прошлом году — это “Небеса”, в этом — “В-альбом”, 9 новых песен плюс 70 из моего прошлого.

Много патриотических песен будет исполнено, со мной будет Алексей Ром, белорусский автор и исполнитель, шансонье, который больше известен в России. В Беларуси, на своей родине, он как-то меньше знаком. Но это потрясающий артист, с таким же творчеством. Поэтому это будет новая яркая, красивая программа, примерно на 2 часа.

Приехал к вам в очень хороший день (4 сентября. — Прим. автора), солнечный, радостный. В прошлый раз в Толочине меня встретил снег, было мрачно. Сейчас все, включая сам город, необычайно красиво.

— Что в этот раз вы скажете зрителю и песней, и словом?

— Каждый альбом — это новый этап жизни. Через несколько месяцев, это тоже к этапу жизни, мне исполняется 50 лет.

— Только?…

— Да, спасибо. Но мне все равно чуточку грустно, хотя я и не чувствую себя на этот “полтинник”. У меня стали еще более взрослые песни, с еще более продуманными текстами…

— Все без надрыва, к жизни никаких счетов не предъявляете?

— Нет, все счета к ней уже давно определил и понял, что все это глупо. Что ни происходит в нашей жизни, происходит в силу самими же созданной ситуации. Жизнь надо принимать такой, какая она есть, не ныть, не плакать, не жаловаться на нее, а работать и, самое главное, жить с надеждой. Если надежду мы потеряем, то, наверное, мы потеряем все, потеряем мотивацию жить, творить дальше, писать новые песни. Зачем их писать, можно себе сказать, я ведь столько их уже написал. Что касается лично меня, написано 500 песен, и хочется этим жить и заниматься.

— А что все-таки для вас песня?

— Для меня песня — это возможность коротко, в течение 3-4 минут, изложить целую историю объемом в отдельную книгу. Здесь надо все сделать четко, показать мини-спектакль. К примеру, одну из своих новых песен я посвятил своему дяде, который виртуозно играет на аккордеоне. Вспомнил, как мы на лавочках у дома сидели, пели под аккордеон его, какими мы были счастливыми. Свадьба — это всей улицей, кого-то горе одолевало — тоже приходили на помощь всей улицей в родном Борисове.

— Вы успеваете в эти считанные минуты установить контакт со зрителями и передать им свои мысли и чувства?

— Конечно, одной песни маловато. Но уже через несколько из них он устанавливается. Это вижу по их глазам, вниманию, сосредоточенности на слове и музыке. Поэтому планируемые на час-полтора концерты даже в небольших городах затягиваются на 2 и более часов…

— Кто учил вас песне?

— Прежде всего музыкальная школа по классу баяна, где вторым инструментом была гитара. А дальше это улица. Кто был с гитарой, тот выделялся среди других. Как когда-то была мода на гармошку, так в 70-е годы она была на гитару. Если ты был с ней, вокруг тебя уже группировались люди, ты нравился девчонкам. Это было самоутверждением, сначала детским, потом юношеским. Учили и улица, и жизнь, и какой-то внутренний крик такой. Чем бы я ни занимался, а занимался спортом, медициной, закончил училище, всегда со мной была гитара…

— Вы пишете книги. Чем вызвано это желание — выговориться через печатное слово?

— Издал 3 книги: “Генералы дворов”, “На грани” и “Дневник арестанта”. Первая из них — это на 80 процентов история моей личной жизни или жизни моих знакомых. Получилась динамичной, читается на одном дыхании. “На грани” — ее продолжение. Ну а “Дневник арестанта” о судьбе человека, который в силу обстоятельств оказался по ту сторону забора, который многое переосмысливает, думает, рассуждает, внутренне борется. То есть, находясь в тюрьме, загоняет себя во внутреннюю тюрьму, и ему надо снять эти оковы, освободиться…

— Как сейчас у вас с настроением, творчеством, какое оно — минорное или мажорное?

— Мажорное, даже если в песне присутствует грусть. Пою о любви, и оно не может быть другим. Меня окружают понимающие меня самые родные мне люди — жена, дети, внуки. Конечно, есть проблемы, всякие моменты, но, если ходить повесив нос, мало вероятно, что будешь видеть солнце, свет. Да сейчас и не хотят слушать минор…

— Виктору Калине не нужен никакой пиар, кроме собственного творчества и работы?

— Любой пиар — это пиар. Главное, чтобы он был честным и правильным, не был построен на надуманных штучках и подставах, черном юморе. Раскрутка нужна любому человеку. Как зритель придет на мое имя, если он мое имя не знает?! Он должен где-то о нем прочесть, услышать. Тогда начинает интересоваться творчеством, начинает слушать песни, читать книги. Как-то приехал в Тюмень, ко мне подошла женщина и сказала, знаете, если бы не было в афише написано “белорусский шансонье, легенда Виктор Калина”, я бы не пришла. И только потому, что я о вас ничего не знала. Я пришла на слово “белорусский…”

— Какие важные для вас концерты, которые обычно собирают большую аудиторию, прошли в последнее время?

— Состоялось 2 концерта в Минске, при полном аншлаге, 2 в Орше, прошли концерты во всех областных городах, в Полоцке, Новополоцке и родном Борисове. Проживаю в России, под Смоленском, где у нас агроусадьба “Калинова долина”, преимущественно здесь и живем. В России даю клубные концерты, участвую в корпоративах. Но что такое последние — сами понимаете. А когда на тебя смотрит зритель с глазами, полными восхищения, — вот это и есть то, что тебе надо. Это совершенно иная энергетика. Приятно находиться там, где не избалованы роскошью люди, где особый трепет и отношение к твоему исполнению. Такими концертами я очень дорожу и, более того, я дорожу своими поклонниками, зрителями в провинции намного больше, чем в больших городах. Они благодарны, у них всегда в памяти остаешься, а это дорогого стоит…

— Спасибо, Виктор, за ваше всегда искренние и глубокие откровения. Они, будем надеяться, найдут свое продолжение во встрече на концерте с вашими слушателями. Это всегда праздник, всегда событие, кто любит шансон, кто знает Виктора Калину. До встречи.

Виктор ВИРЮКОВ.

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