Адреса опыта: успех животноводов «Корольков» определяет человеческий фактор



На подъезде к фермам ОАО “Корольки” встречают аккуратно сложенные рулоны сена и соломы. Свезено с полей, складировано в необходимом количестве там, где оно к месту, где это нужно ежедневно и ежечасно. Мы заглянули на ферму как раз в обеденную дойку. Часть коров еще в поле, часть содержалась в помещении. И те, где стоит скот, и те, где они свободные, подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Зимовка, как говорится, обещает быть сытной. На условную голову скота в “Корольках” заготовили уже по 18,8 центнера кормовых единиц, уступают по этой позиции только райагросервису, где в расчете на условную голову скота приходится 21 центнер кормовых единиц. Не менее важно ими и распорядиться. Но и это умеют делать корольковцы, которые на протяжении года (да и последних лет!) не уступают по удою на корову сейчас и по надою с начала года, продаже продукции на корову никому в районе. Похвально, что предприятие работает умело, что руководитель умеет настроить, организовать людей, и этот раскрученный маховик уже не дает сбоев, хотя всякое бывает и всякое случается.

С кем встретиться и поговорить, собственно, мы и не выбирали. На молочнотоварной ферме №5 в центре первой встретилась оператор Анжела Воронович. С ней, заглянув в комнату отдыха, где подбивала итог по утреннему доению заведующая Ольга Владимировна Язвинская, и поговорили, что значит для фермы и хозяйства в целом отдельно взятая доярка.

6 тысяч килограммов на корову надоила Анжела Николаевна в прошлом году. В этом, пока идет с превышением надоя к прошлому году за 8 месяцев, результат должен быть еще выше. Работа спорится, горит в ее руках. Каждое движение отточено и доведено до автоматизма.

— Где еще я могу себя проявить, — с улыбкой и легкой самоиронией говорит Анжела, — как не здесь. С 26 лет на ферме. А если учесть, что свои первые уроки по животноводству брала у бабушки, то на ферме уже с 14 лет. Помогала и кормить, и доить коров. Даже город, работала в Гродно после окончания профтехучилища, не удержал.

В Толочинском районе работала дояркой в Анелино. Потом, чтобы облегчить жизнь детям — добираться в школу младшей и на учебу старшей в университет в Минск, остановились с мужем на этом хозяйстве. Получили хорошее жилье, новый коттедж, рядом работа. А когда есть условия, хочется поработать и заработать. Круглый год скот обеспечен кормами, концентратами. Случись что с водой, навозоудалением, все тут же решается.

— От доярки тоже, — включается в разговор заведующая фермой, — многое зависит. Она как итоговое, завершающее звено в этой важной цепочке “корова — корма — кадры”. Если бы не было у Анжелы такой напористости, собранности, ее сознательности и обостренной ответственности, никакие корма бы тут не помогли. Она смотрит за каждой коровой, умело выдаивает, чтобы не было мастита. Вовремя выявляет коров, приходящих в охоту. Отсюда у нее и объемы растут, и качество всегда высокое, жирность молока, покрытие коров и приплод. Обязательная подготовка буренки к доению, сдаивание первых струек, чтобы корова припустила молоко, чтобы была полная отдача продукцией, и затем только следует подключение аппарата…

Труд доярки очень непростой. Но Анжела Николаевна никогда не пожалела, что сделала такой свой выбор. Она знает работу, любит ее, а поэтому всегда результат, а за него оценка.

— Молодец она, одно только могу сказать об этой доярке, — заметила директор предприятия Галина Анатольевна Котова. Своим примером Анжела Николаевна и других заряжает. На таком участке, где она трудится, может работать далеко не каждый…

В 4 утра бежит Анжела на ферму. Между дойками заглядывает на час-другой домой, а возвращается с работы в 11 часов вечера. Если бы труд этот был не по ней, конечно бы, считала бы себя неудачницей. А ей нравится, это ее. А когда спорится на работе, хватает человека и на дом, на семью, общение с родными и близкими. Ни в чем не откажет в помощи другим — такой она человек, любящий жизнь, своим трудом и старанием создающий свое благополучие.

На своей самой обычной группе коров, на которой после раздоя Анжела работает четвертый год, она и сейчас доит в среднем на корову 15 литров молока. С начала года надой на корову у опытной доярки составил уже 3900 литров.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: Ольга Язвинская (слева) и Анжела Воронович.

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