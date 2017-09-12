В Толочинском районе в результате ДТП погиб мотоциклист



11 сентября дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Р-25 Витебск — Сенно — Толочин вблизи деревни Монастырь. 48-летний житель городского поселка Коханово, находившийся за рулем мотоцикла «Кавасаки ZX1000», во время выполнения обгона не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Толочинскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Причиной аварии стало нарушение водителем Правил дорожного движения — превышение скорости движения и нарушение правил обгона. К слову, погибший за последние десять лет привлекался к ответственности за нарушение ПДД 39 раз.

Хочется еще раз напомнить, что в соответствии с ч. 8 ст. 18.14 Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено Правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Дмитрий НОВИКОВ,

вриод зам. начальника Толочинского РОВД.

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