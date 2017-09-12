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В Толочинском районе в результате ДТП погиб мотоциклист
13.09.2017 11:34 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Толочинскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.
Причиной аварии стало нарушение водителем Правил дорожного движения — превышение скорости движения и нарушение правил обгона. К слову, погибший за последние десять лет привлекался к ответственности за нарушение ПДД 39 раз.
Хочется еще раз напомнить, что в соответствии с ч. 8 ст. 18.14 Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено Правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.
Дмитрий НОВИКОВ,
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