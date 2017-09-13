Фанаты гадают о теме новой книги Пелевина

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Поклонники гадают о содержании нового романа Виктора Пелевина под названием "iPhuck 10", пока издательство ограничивается лишь туманными намеками.

Очередной роман одного из самых популярных современных русских авторов выйдет уже этой осенью в издательстве "Эксмо". Точные даты появления книги Пелевина в магазинах не называются.



© Sputnik / Виктор Толочко Это не продается: есть ли у белорусской литературы шанс на бестселлер

О новой книге Пелевина известно мало: она будет называться "iPhuck 10", а при ее написании автор определенно вдохновлялся трендами из мира технологий и гаджетов. Вместо аннотации книги — набор хештегов с одной единственной фразой: "Ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом".

Поклонники Пелевина уже вовсю строят догадки о содержании нового романа автора. Многие предполагают, что она будет посвящена теме искусственного интеллекта и его взаимодействия с человеком. Так ли это, станет известно уже скоро.

Пелевин — автор популярных романов "Чапаев и Пустота", "Омон Ра", "Жизнь насекомых", "Generation "П" и других. Именно из-за пиратских скачиваний его книги "Эксмо" просило Роскомнадзор заблокировать популярные торрент-трекеры.