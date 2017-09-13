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Фанаты гадают о теме новой книги Пелевина
13.09.2017 22:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен — Sputnik. Поклонники гадают о содержании нового романа Виктора Пелевина под названием "iPhuck 10", пока издательство ограничивается лишь туманными намеками.
Очередной роман одного из самых популярных современных русских авторов выйдет уже этой осенью в издательстве "Эксмо". Точные даты появления книги Пелевина в магазинах не называются.
© Sputnik / Виктор Толочко
О новой книге Пелевина известно мало: она будет называться "iPhuck 10", а при ее написании автор определенно вдохновлялся трендами из мира технологий и гаджетов. Вместо аннотации книги — набор хештегов с одной единственной фразой: "Ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом".
Поклонники Пелевина уже вовсю строят догадки о содержании нового романа автора. Многие предполагают, что она будет посвящена теме искусственного интеллекта и его взаимодействия с человеком. Так ли это, станет известно уже скоро.
Пелевин — автор популярных романов "Чапаев и Пустота", "Омон Ра", "Жизнь насекомых", "Generation "П" и других. Именно из-за пиратских скачиваний его книги "Эксмо" просило Роскомнадзор заблокировать популярные торрент-трекеры.
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Новый роман автора "Чапаева и Пустоты" и "Жизни насекомых" выйдет в ближайшие месяцы.
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