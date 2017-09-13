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От Суэцкого канала до Гонконга. Фантастический таймлапс
14.09.2017 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Моряк под ником JeffHK установил фотоаппарат мачте контейнеровоза и 30 дней путешествовал от Суэцкого канала до порта Гонконга. 80 тысяч фотографий стали основой для впечатляющего 10-минутного видеоролика.Видео:
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Моряк под ником JeffHK установил фотоаппарат мачте корабля и 30 дней путешествовал от Суэцкого канала до порта Гонконга. 80 тысяч фотографий стали основой для...
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