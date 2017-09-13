МИНСК, 14 сен — Sputnik. Российская комедия "Напарник" вышла в отечественный прокат в четверг, бюджет картины составил семь миллионов долларов.

Критики уже заявили, что фильм, скорее всего, не окупит себя. В качестве режиссера "Напарника" выступил Александр Андрющенко, который являлся продюсером "Притяжения" и "Джунглей", как постановщик он работал впервые.

В центре сюжета фильма — работа российского полицейского под прикрытием. Его роль исполнил Сергей Гармаш. Бравый майор отсидел в тюрьме только для того, чтобы втереться в доверие к мафии, а после освобождения нагрубил беременной женщине, за что и поплатился — душа Хромова попадает в новорожденного сына той самой беременной. Дальше начинаются приключения большого майора в "маленьком мальчике".

В главных ролях снялись народный артист России Сергей Гармаш, актриса Елизавета Арзамасова, получившая известность после сериала "Папины дочки", а также Андрей Назимов, сыгравший в фильмах "Духless-2", "Розыгрыш" и многих других.

В комедии "Напарник" много русского юмора, графический мальчик и даже капибара. Посмотреть картину можно будет в белорусских кинотеатрах до 27 сентября.