|
Комедия "Напарник" вышла в прокат
14.09.2017 08:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Российская комедия "Напарник" вышла в отечественный прокат в четверг, бюджет картины составил семь миллионов долларов.
Критики уже заявили, что фильм, скорее всего, не окупит себя. В качестве режиссера "Напарника" выступил Александр Андрющенко, который являлся продюсером "Притяжения" и "Джунглей", как постановщик он работал впервые.
В центре сюжета фильма — работа российского полицейского под прикрытием. Его роль исполнил Сергей Гармаш. Бравый майор отсидел в тюрьме только для того, чтобы втереться в доверие к мафии, а после освобождения нагрубил беременной женщине, за что и поплатился — душа Хромова попадает в новорожденного сына той самой беременной. Дальше начинаются приключения большого майора в "маленьком мальчике".
В главных ролях снялись народный артист России Сергей Гармаш, актриса Елизавета Арзамасова, получившая известность после сериала "Папины дочки", а также Андрей Назимов, сыгравший в фильмах "Духless-2", "Розыгрыш" и многих других.
В комедии "Напарник" много русского юмора, графический мальчик и даже капибара. Посмотреть картину можно будет в белорусских кинотеатрах до 27 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина стала режиссерским дебютом продюсера Александра Андрющенко.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии