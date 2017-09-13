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Самый скандальный фильм Венецианского кинофестиваля выходит в прокат
14.09.2017 07:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Самый скандальный фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля, картина Даррена Аронофски "мама!" выходит в прокат.
"мама!" — драма Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. По сюжету фильма, в жизни молодой семьи все меняется после того, как в их доме появляются незваные гости.
Картина стала самой скандальной и обсуждаемой на прошедшем Венецианском кинофестивале. В прокат она выходит уже с 14 сентября — показывать будут и во многих белорусских кинотеатрах.
Зрители фильма "мама!" разделились по оценке картины на два лагеря: одни называют картину гениальной и сравнивают ее с "Антихристом" Ларса Фон Триера, другие считают полным провалом и уходят с середины сеансов. Отзывов зрителей из Беларуси и России на картину пока нет.
Режиссер фильма Аронофски известен своими фильмами "Черный лебедь", "Реквием по мечте", "Ной" и "Фонтан". Также он продюсировал высоко оцененный фильм "Джеки" с Натали Портман в главной роли.
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Отзывы на фильм "мама!" достаточно противоречивые: одни говорят, что фильм заслуживает всяческих похвал, другие освистывают его и уходят с середины сеанса.
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