Самый скандальный фильм Венецианского кинофестиваля выходит в прокат

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Самый скандальный фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля, картина Даррена Аронофски "мама!" выходит в прокат.

"мама!" — драма Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. По сюжету фильма, в жизни молодой семьи все меняется после того, как в их доме появляются незваные гости.

Картина стала самой скандальной и обсуждаемой на прошедшем Венецианском кинофестивале. В прокат она выходит уже с 14 сентября — показывать будут и во многих белорусских кинотеатрах.

Зрители фильма "мама!" разделились по оценке картины на два лагеря: одни называют картину гениальной и сравнивают ее с "Антихристом" Ларса Фон Триера, другие считают полным провалом и уходят с середины сеансов. Отзывов зрителей из Беларуси и России на картину пока нет.

Режиссер фильма Аронофски известен своими фильмами "Черный лебедь", "Реквием по мечте", "Ной" и "Фонтан". Также он продюсировал высоко оцененный фильм "Джеки" с Натали Портман в главной роли.