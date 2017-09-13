﻿ Самый скандальный фильм Венецианского кинофестиваля выходит в прокат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый скандальный фильм Венецианского кинофестиваля выходит в прокат

14.09.2017 07:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Самый скандальный фильм завершившегося Венецианского кинофестиваля, картина Даррена Аронофски "мама!" выходит в прокат.

"мама!" — драма Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях. По сюжету фильма, в жизни молодой семьи все меняется после того, как в их доме появляются незваные гости.

Картина стала самой скандальной и обсуждаемой на прошедшем Венецианском кинофестивале. В прокат она выходит уже с 14 сентября — показывать будут и во многих белорусских кинотеатрах.

Зрители фильма "мама!" разделились по оценке картины на два лагеря: одни называют картину гениальной и сравнивают ее с "Антихристом" Ларса Фон Триера, другие считают полным провалом и уходят с середины сеансов. Отзывов зрителей из Беларуси и России на картину пока нет.

Режиссер фильма Аронофски известен своими фильмами "Черный лебедь", "Реквием по мечте", "Ной" и "Фонтан". Также он продюсировал высоко оцененный фильм "Джеки" с Натали Портман в главной роли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отзывы на фильм "мама!" достаточно противоречивые: одни говорят, что фильм заслуживает всяческих похвал, другие освистывают его и уходят с середины сеанса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фанаты гадают о теме новой книги Пелевина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика