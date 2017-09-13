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На Курилах рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну. Ее вес - 1100 килограммов
14.09.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Сотрудники компании «Курильский рыбак» смогли поймать в сети гигантскую рыбу-луну весом 1100 килограммов,
Рыба была поймана еще 9 сентября, но на берег попала через два дня, к тому времени успев погибнуть и испортиться. Сотрудники Сахалинского краеведческого музея попытались заполучить себе рыбу, чтобы сделать из нее экспонат, но не успели. Тушу рыбы отправили
Рыба-луна — это самая большая из ныне существующих костных рыб. Самый большой экземпляр
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Сотрудники компании "Курильский рыбак" смогли поймать в сети гигантскую рыбу-луну весом 1100 килограммов, сообщает Sakhalin.info.
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