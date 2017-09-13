На Курилах рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну. Ее вес - 1100 килограммов

Сотрудники компании «Курильский рыбак» смогли поймать в сети гигантскую рыбу-луну весом 1100 килограммов, сообщает Sakhalin.info.



Фото: sakhalin.info

Рыба была поймана еще 9 сентября, но на берег попала через два дня, к тому времени успев погибнуть и испортиться. Сотрудники Сахалинского краеведческого музея попытались заполучить себе рыбу, чтобы сделать из нее экспонат, но не успели. Тушу рыбы отправили на специальную свалку , где ее съели дикие медведи.



Фото: sakhalin.info

Рыба-луна — это самая большая из ныне существующих костных рыб. Самый большой экземпляр был пойман в 1908 году у берегов Австралии. Его вес составил 2235 килограммов.