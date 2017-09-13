Геодезическая дуга Струве появится на белорусских марках

МИНСК, 14 сен — Sputnik. В обращение выпускается почтовый блок "Геодезическая дуга Струве", сообщили Sputnik в Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь.

Официальное гашение государственного знака почтовой оплаты Республики Беларусь состоится сегодня в Ошмянах. В церемонии примут участие Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Андрей Гаев и заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Наталья Гордиенко.

В день выпуска почтового блока в обращение 14 сентября 2017 года все желающие смогут отправить исходящую корреспонденцию с указанным памятным штемпелем по адресу отделения почтовой связи Ошмяны-3 Гродненской области, где на протяжении дня, начиная с 8 часов утра, будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Проект Государственные знаки почтовой оплаты Республики Беларусь — почтовый блок и конверт Первого дня, посвященные Геодезической дуге Струве подготовлен РУП "Белпочта" в сотрудничестве с Госкомимуществом.



© Фото: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Дизайн почтового блока, выпущенный тиражом 12 тысяч экземпляров, разработан Евгенией Бедоник

Геодезическая дуга Струве — уникальный памятник науки и техники XIX в., который создавался с целью определения размера и формы Земли и объединяет 10 стран.

Сегодня специалисты подчеркивают точность измерений: даже временные изменения рельефа местности существенно не повлияли на разницу в данных, вычисленных при помощи Дуги, и информации, которую позволяют получить современные спутники. Данные Дуги Струве использовались учеными в течение 130 лет.



© Фото: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Дуга состоит из 265 геодезических пунктов, которые были заложены в период с 1816 по 1855 годов, и носит имя своего основателя – известного русского астронома и геодезиста того времени – Василия Струве

Непосредственно полевыми исследованиями занимался военный геодезист генерал Карл Теннер. Под его руководством в геодезических работах участвовал Иосиф Ходзько — ученый, геодезист и топограф, который проводил триангуляционные работы на западе Латвии, в Литве, Гродненской и Минской губерниях.



© Фото: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Из 31 пункта, заложенного на территории Беларуси в XIX веке, современные белорусские геодезисты обнаружили и восстановили 19

В 2005 году 34 пункта Геодезической дуги Струве включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 5 из них расположены на территории современной Беларуси.



© Фото: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь На пункте Дуги "Тупишки" в агрогородке Гольшаны установлена памятная стела

Новый почтовый блок сегодня будет передан в дар музею Дуги Струве в агрогородке Гольшаны. Также, в рамках мероприятий, посвященных выпуску почтового блока "Геодезическая дуга Струве", на пункте "Тупишки", где установлена памятная стела, состоится театрализованное представление, посвященное событиям, которые связаны с этим местом.