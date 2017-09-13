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Книга является движущей силой в развитии общества - Рыженков

14.09.2017 10:52 — Новости Культуры | БелТА  
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Книга является движущей силой в развитии общества - Рыженков
Максим Рыженков. Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга является главным источником знаний и движущей силой в развитии общества. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на торжественном открытии международного конгресса "500 лет белорусского книгопечатания" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя участников международного конгресса и представителей Национальной библиотеки с 95-летием, Максим Рыженков отметил, что нынешний год объявлен Годом науки неслучайно, ибо книга на протяжении всего своего существования является главным источником знаний и движущей силой в развитии общества.

Национальная библиотека работает, сохраняя для будущих поколений богатое и духовно насыщенное наследие всего белорусского народа, подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.

Максим Рыженков зачитал поздравление главы государства Александра Лукашенко. Национальная библиотека по праву является главным просветительским центром государства. Она сохраняет мудрость нации, культурное богатство и культурное наследие. В век стремительного развития информационных технологий книга не только не утратила своей ценности, она по-прежнему является источником знаний, говорится в поздравлении.

Около 600 делегатов из 24 стран принимают участие в международном конгрессе "500 лет белорусского книгопечатания" в Минске 14-15 сентября. Это известные общественные и политические деятели, дипломаты, руководители и авторитетные специалисты научных, учебных и культурных учреждений из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, России, Украины, Черногории и других стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга является главным источником знаний и движущей силой в развитии общества. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы...

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