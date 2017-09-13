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Телеведущий Ларри Кинг рассказал о своей победе над раком легких

14.09.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Легендарный американский телеведущий Ларри Кинг заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли. Об этом он сообщил в интервью журналу US Weekly.


83-летний Кинг рассказал, что врачи диагностировали у него рак легких во время обычного обследования. Как отметил журналист, ему повезло, что болезнь обнаружили на начальной стадии. Врачи пояснили, что несмотря на отказ Кинга от курения из-за проблем с сердцем еще в конце 80-х годов, оно повлияло на появление рака легких.

По словам Ларри Кинга, операция была проведена 17 июля этого года в одной из клиник Лос-Анджелеса (штат Калифорния) — хирурги удалили 20% ткани легкого. После двух недель лечения телеведущий вернулся к работе. Последние рентгеновские снимки подтверждают, что рак полностью излечен, подчеркнул он.

Ларри Кинг работает в журналистике уже 60 лет — вести эфир на радио WAHR он начал в 1957 году. Затем по предложению бизнесмена Теда Тернера перешел работать на основанный им новостной канал CNN. За это время он взял более 50 тысяч интервью у актеров, музыкантов, общественных деятелей, политиков, в том числе у американских президентов.

В числе интервьюируемых Кингом политиков был и президент России Владимир Путин. В беседе 2000 года на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой «Курск», российский лидер ответил с поразившей многих улыбкой: «Она утонула». Субмарина потерпела крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

За свою карьеру Кинг получил десятки профессиональных наград, включая премии Peabody и «Эмми» за заслуги в области телевидения.

С 1985-й по 2010 годы Кинг вел ток-шоу «Larry King Live». В 2013-м Кинг стал работать для американского сегмента телеканала Russia Today. В настоящее время ведет программу Larry King Now на веб-сайте Hulu и на канале RT America.

 
 
Ссылка на источник 60
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83-летний Кинг рассказал, что врачи диагностировали у него рак легких во время обычного обследования.

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