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Баста получил главную награду на премии GQ

14.09.2017 12:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Музыкант Василий Вакуленко получил премию глянцевого журнала GQ "Человек года", известный российский рэпер стал главной звездой вечера – он был признан лучшим сразу в двух номинациях.

Ежегодную премию вручили в России в минувшую среду.

Вел церемонию уже устоявшийся дуэт Ивана Урганта и Ксении Собчак. Ведущие весь вечер шутили, задевая друг друга, и даже устроили рэп-баттл.

Василий Вакуленко, известный также под псевдонимами Баста, Ноггано и N1NT3ND0, является владельцем музыкального лейбла Gazgolder, на который подписаны такие известные музыканты, как Скриптонит, T-fest, Словетский и другие.

Человек года и Музыкант года GQ 2017.Спасибо всем моим людям!!!!!!

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Сен 13 2017 в 1:35 PDT

Рэпер опубликовал в своем Instagram фото, под которым оставил слова благодарности "всем своим людям", в комментариях известные музыканты и фолловеры поздравляют Басту.

Все — благодаря вам, ребятки. Поклон. #gqrussia #GQЧеловекГода

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) Сен 13 2017 в 11:44 PDT

Кроме того, награды получили Михаил Ефремов в номинации "Актер года", видеоблогер Юрий Дудь, ставший "Лицом с экрана", Андрей Звягинцев – "Режиссер года" и другие. Не обошлось и без Тимати, он получил награду как продюсер.

 
Теги: Минск
 
 
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Рэпер опубликовал в своем Instagram фото, под которым оставил слова благодарности "всем своим людям", в комментариях известные музыканты и фолловеры поздравляют Басту.

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