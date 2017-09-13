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Появились 3D-открытки о достопримечательностях Минска
14.09.2017 12:58 — Новости Культуры | Tut.by
К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения
Как рассказали TUT.BY сотрудники бренд-студии, авторами идеи является агентство Brama Branding и арт-директор Виталий Дегтярев.
Пока опубликованы фотографии трех открыток. На них можно увидеть Национальный театр оперы и балета, Красный костел и столичную Ратушу.
Предварительно планируется выпуск 13 открыток. После публикации всей серии Brama Branding планирует объявить старт предзаказов. Только по его результатам будет подготовлен тираж для продажи. Это связано с тем, что сборка открыток производится вручную. Стоимость открыток будет известна позднее.
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К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения опубликованы на странице проекта в Facebook.
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