Появились 3D-открытки о достопримечательностях Минска

К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения опубликованы на странице проекта в Facebook.



Фото: facebook.com/BramaBranding

Как рассказали TUT.BY сотрудники бренд-студии, авторами идеи является агентство Brama Branding и арт-директор Виталий Дегтярев.



Фото: facebook.com/BramaBranding

Пока опубликованы фотографии трех открыток. На них можно увидеть Национальный театр оперы и балета, Красный костел и столичную Ратушу.



Фото: facebook.com/BramaBranding

Предварительно планируется выпуск 13 открыток. После публикации всей серии Brama Branding планирует объявить старт предзаказов. Только по его результатам будет подготовлен тираж для продажи. Это связано с тем, что сборка открыток производится вручную. Стоимость открыток будет известна позднее.