ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились 3D-открытки о достопримечательностях Минска

14.09.2017 12:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения опубликованы на странице проекта в Facebook.


Фото: facebook.com/BramaBranding

Как рассказали TUT.BY сотрудники бренд-студии, авторами идеи является агентство Brama Branding и арт-директор Виталий Дегтярев.


Фото: facebook.com/BramaBranding

Пока опубликованы фотографии трех открыток. На них можно увидеть Национальный театр оперы и балета, Красный костел и столичную Ратушу.


Фото: facebook.com/BramaBranding

Предварительно планируется выпуск 13 открыток. После публикации всей серии Brama Branding планирует объявить старт предзаказов. Только по его результатам будет подготовлен тираж для продажи. Это связано с тем, что сборка открыток производится вручную. Стоимость открыток будет известна позднее.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения опубликованы на странице проекта в Facebook.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Баста получил главную награду на премии GQ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика