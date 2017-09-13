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Умерла старейшая в мире панда
14.09.2017 14:30 — Новости Культуры | Tut.by
Старейшая в мире панда по кличке Басы умерла в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, передает «
Басы было 37 лет. Она родилась в 1980 году в провинции Сычуань.
До нее старейшей пандой являлась
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Старейшая в мире панда по кличке Басы умерла в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, передает "Би-би-си".
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