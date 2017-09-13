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Умерла старейшая в мире панда

14.09.2017 14:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Старейшая в мире панда по кличке Басы умерла в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, передает «Би-би-си».


Фото: Reuters

Басы было 37 лет. Она родилась в 1980 году в провинции Сычуань.


Фото: Reuters

До нее старейшей пандой являлась Цзя-Цзя, которая в октябре 2016 года умерла в зоопарке Гонконга в возрасте 38 лет.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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Старейшая в мире панда по кличке Басы умерла в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, передает "Би-би-си".

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