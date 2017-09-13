Умерла старейшая в мире панда

Старейшая в мире панда по кличке Басы умерла в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, передает « Би-би-си ».



Фото: Reuters

Басы было 37 лет. Она родилась в 1980 году в провинции Сычуань.



Фото: Reuters

До нее старейшей пандой являлась Цзя-Цзя , которая в октябре 2016 года умерла в зоопарке Гонконга в возрасте 38 лет.



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters